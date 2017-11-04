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15:44 (мск), источник: Советский спорт

Рождение сверхновой. Загитова — первая на своем первом «Гран-при»

В Пекине сегодня завершается 3-й этап серии «Гран-при».

Источник: Советский спорт

В женском одиночном катании золото выиграла 15-летняя российская дебютантка Алина Загитова.

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АЛЫЙ СМЕРЧ НА КИТАЙСКОМ ЛЬДУ.

Мне уже доводилось это видеть, но видеть — не значит привыкнуть. К такому еще долго придется привыкать. Всему фигурнокатательному миру.

…Половина произвольной программы уже позади, а в специальном «окошке», где накапливается оценка за технику, стоят какие-то смешные 13 баллов. Что за ерунда? Компьютерный «глюк»? Сплошные падения? Кто пустил на мировой уровень эту самозванку?

И тут она начинает прыгать. Раз, другой, третий, четвертый. Все быстрее, все выше, все сложнее, с одной поднятой рукой, с двумя. Это как один сплошной, непрекращающийся каскад! Балетное ощущение, возникшее еще накануне, в короткой программе Загитовой под музыку из «Черного лебедя», сегодняшний «Дон Кихот» усилил многократно. Девочка в алом платье, расшитом золотом, все крутила и крутила свои ледовые фуэте, подводя публику к катарсису финала.

Пекинский сонно-полупустой зал (здесь в основном ходят на мужчин-одиночников и на пары, где у хозяев есть свои звезды) вдруг проснулся, заахал, захлопал, закричал. Глядя на этот красный смерч, круживший по глади катка, оставаться равнодушным было невозможно. В том числе и судьям: пусть при повторных просмотрах они и соскоблили три балла с алининой «техники», зато компоненты ей поставили — выше всех. Не на уровне нашей главной примы Евгении Медведевой, но вполне «по-взрослому».

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ЭТО НА УРОВНЕ ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ.

Что ж, мы ждали рождения сверхновой звезды — и оно состоялось. Четвертое место с падением во вчерашней короткой, как я и прогнозировал, было забыто, словно дурной сон. Летающая Алина сегодня каталась по-чемпионски — по крайней мере, если подходить к ней с меркой этапа «Гран-при».

Финал? Олимпиада? На мой вкус, это, конечно, еще не золото, но вполне реальная медаль любого другого достоинства. Только падать не надо. И отбираться в сборную она, разумеется, должна. Кстати, сегодняшние 144,44 и под 214 в сумме — даже не личные рекорды для Загитовой. Этой осенью у нее уже бывало и повыше. Не за 150, как у Медведевой, но близко. В произвольной они уже очень скоро будут «бодаться» практически на равных — когда у Алины компоненты подрастут. Естественным образом, на медальном авторитете.

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Обязательно отмечу, что при всех восторгах отрыв от ближайшей преследовательницы у Загитовой в Пекине получился микроскопическим — 1,36. И дело здесь не только в пятничных потерях нашей фигуристки, но и в той самой преследовательнице. 16-летняя Вакаба Хигучи в прошлом сезоне находилась в тени партнерш по японской сборной (лишь 11-я на весеннем ЧМ), а на московском этапе «Гран-при"-2017 ее затмили Медведева с Каролиной Костнер. Однако чуть раньше, на турнире в Бергамо Хигучи, как и сейчас, всерьез «зарубилась» с Загитовой и тоже набрала там больше, чем в Пекине — 217 баллов. На эту «неяпонскую японку» (прыгает, не едва отрываясь ото льда, а мощно, высоко) стоит обратить внимание.

Конкуренция в олимпийском сезоне жуткая. Медведева, Загитова, Костнер, Хигучи, канадка Кэтлин Осмонд, Мария Сотскова… И это при том, что в борьбу еще не вступали действующая чемпионка Японии Сатоко Мияхара и еще одна наша вчерашняя «золотая юниорка» Полина Цурская. Они стартуют в «Гран-при» через неделю, в Осаке. А потом нас ждет жуткая «драка» на французском этапе: Загитова и Состкова против Осмонд. Напомню, что мест в декабрьском финале только шесть. Два из них у России наверняка будут, третье — пока под вопросом. 50 на 50.

И претендовать на это третье место уже, увы, не смогут наши опытно-титулованные участницы пекинского этапа Елена Радионова с Елизаветой Туктамышевой. Хотя последняя сегодня в начале проката сумела сделать тройной аксель — без чистого приземления, но и без падения. Да и Радионова, яростно боровшаяся за каждый прыжок, сумела остаться на пьедестале, но… Они именно борются на льду, понимаете? Не столько с соперницами, сколько сами с собой. А Загитова — летает. И поделать с этим ничего нельзя. Слишком далеко ушел поезд.

После драматичного провала Анны Погорилой на канадском «Гран-при», и триумфа Загитовой в Пекине наш олимпийский состав вырисовывается вполне отчетливо: Медведева, Загитова, Сотскова. Хотя Цурскую я бы непременно подождал и посмотрел. Олимпийский сезон — он, знаете ли, всегда с сюрпризами.

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Гран-при
3-й этап. Пекин
Женщины
Произвольная программа.

1. Алина Загитова (Россия) — 144,44
2. Вакаба Хигучи (Япония) — 141,99
3. Маи Михара (Япония) — 139,17
4. Елена Радионова (Россия) — 136,34
…6. Елизавета Туктамышева (Россия) — 129,58.

Сумма двух программ.

1. Алина Загитова (Россия) — 213,88
2. Вакаба Хигучи (Япония) — 212,52
3. Елена Радионова (Россия) — 206,82
…7. Елизавета Туктамышева (Россия) — 196,68.

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