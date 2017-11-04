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13:42 (мск), источник: Р-Спорт

Российская фигуристка Загитова победила на этапе Гран-при в Китае, Радионова — третья

ПЕКИН, 4 ноя — Р-Спорт. Российская фигуристка Алина Загитова заняла первое место в соревновании одиночниц на этапе Гран-при в Китае.

Источник: РИА "Новости"

По итогам короткой и произвольной программ Загитова набрала 213,88 балла. Второй стала японка Вакаба Хигути — 212,52. Третье место заняла другая представительница России Елена Радионова — 206,82.

Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала седьмой — 196,68.

Следующий этап Гран-при пройдет 10—12 ноября в Осаке (Япония).

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