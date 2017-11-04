Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
Российская фигуристка Загитова победила на этапе Гран-при в Китае, Радионова — третья
ПЕКИН, 4 ноя —
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ПЕКИН, 4 ноя —
По итогам короткой и произвольной программ Загитова набрала 213,88 балла. Второй стала японка Вакаба Хигути — 212,52. Третье место заняла другая представительница России Елена Радионова — 206,82.
Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева стала седьмой — 196,68.
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