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11:24 (мск), источник: Р-Спорт

Боброва/Соловьев стали 3-ми на этапе Гран-при в Китае, победили — Пападакис/Сизерон

ПЕКИН, 4 ноя — Р-Спорт. Российский дуэт Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев занял третье место в танцах на льду на этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине (Китай), победителями с мировым рекордом стали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Источник: РИА "Новости"

Боброва и Соловьев по итогам короткой и произвольной программ набрали 182,84 балла. Пападакис и Сизерон в субботу победили с мировыми рекордами в произвольной программе (119,33) и по общей сумме баллов (200,43). Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс — 184,50.

Другой российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занял четвертое место — 164,41.

Следующий этап Гран-при пройдет 10—12 ноября в Осаке (Япония).

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