Боброва/Соловьев стали 3-ми на этапе Гран-при в Китае, победили — Пападакис/Сизерон

Боброва и Соловьев по итогам короткой и произвольной программ набрали 182,84 балла. Пападакис и Сизерон в субботу победили с мировыми рекордами в произвольной программе (119,33) и по общей сумме баллов (200,43). Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс — 184,50.