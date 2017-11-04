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Боброва/Соловьев стали 3-ми на этапе Гран-при в Китае, победили — Пападакис/Сизерон
ПЕКИН, 4 ноя —
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ПЕКИН, 4 ноя —
Боброва и Соловьев по итогам короткой и произвольной программ набрали 182,84 балла. Пападакис и Сизерон в субботу победили с мировыми рекордами в произвольной программе (119,33) и по общей сумме баллов (200,43). Вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс — 184,50.
Другой российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занял четвертое место — 164,41.
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