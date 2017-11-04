Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
Пападакис/Сизерон побили мировые рекорды по сумме баллов и в произвольной программе
ПЕКИН, 4 ноя —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
ПЕКИН, 4 ноя —
В субботу французы получили за произвольную программу 119,33 балла, побив собственный рекорд, установленный на чемпионате мира-2017 (119,15).
Общая сумма баллов Пападакис/Сизерон составила 200,43, что также является новым мировым рекордом. Ранее это достижение принадлежало канадской паре Тесса Вирчу/Скотт Мойр (199,86) и было установлено 28 октября на этапе