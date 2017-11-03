Коляда может претендовать на медали ОИ, если будет делать все, что умеет — Тарасова

Просто всему, наверное, свое время. Если он сделает то, что у него есть, и я всегда об этом говорила, он в мировой тройке будет. И даже на Олимпиаде! Но он, может, и не должен про это думать, ему нужно просто все свое делать. Не нам подмигивать, которые сидят около борта, как это было в прошлый раз, а собой заниматься

Татьяна Тарасова