Коляда может претендовать на медали ОИ, если будет делать все, что умеет — Тарасова
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
Коляда набрал в пятницу по итогам короткой программы 103,13 балла и захватил лидерство. Он стал шестым в мировой истории и первым из России фигуристом, набравшим в короткой программе более 100 баллов.
«Коляда выступил очень достойно, мастерски, легко! И, конечно, в таком виде его хочется видеть. Он выступил собранно. Шел, чтобы сделать все и сделал. Я его ругала, конечно, потому что он непонятно что вообще делал — работал, но не мог собрать. Он такой талантливый человек, способный. Вращения, перемещения, шаги, прыжки — ему все легко», — сказала Тарасова по телефону.
Просто всему, наверное, свое время. Если он сделает то, что у него есть, и я всегда об этом говорила, он в мировой тройке будет. И даже на Олимпиаде! Но он, может, и не должен про это думать, ему нужно просто все свое делать. Не нам подмигивать, которые сидят около борта, как это было в прошлый раз, а собой заниматься
Тарасова также отметила, насколько сплоченно работают Коляда и тренер фигуриста Валентина Чеботарева. «С тренером у них настоящая любовь и команда. Они показали всем сейчас и