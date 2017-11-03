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18:00 (мск), источник: Р-Спорт

Коляда может претендовать на медали ОИ, если будет делать все, что умеет — Тарасова

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский фигурист Михаил Коляда очень достойно и собранно выступил в короткой программе на этапе Гран-при в Китае, если он будет делать все, что умеет, то сможет претендовать на место в мировой тройке, в том числе и на Олимпийских играх, сообщила агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Источник: РИА "Новости"

Коляда набрал в пятницу по итогам короткой программы 103,13 балла и захватил лидерство. Он стал шестым в мировой истории и первым из России фигуристом, набравшим в короткой программе более 100 баллов.

«Коляда выступил очень достойно, мастерски, легко! И, конечно, в таком виде его хочется видеть. Он выступил собранно. Шел, чтобы сделать все и сделал. Я его ругала, конечно, потому что он непонятно что вообще делал — работал, но не мог собрать. Он такой талантливый человек, способный. Вращения, перемещения, шаги, прыжки — ему все легко», — сказала Тарасова по телефону.

Просто всему, наверное, свое время. Если он сделает то, что у него есть, и я всегда об этом говорила, он в мировой тройке будет. И даже на Олимпиаде! Но он, может, и не должен про это думать, ему нужно просто все свое делать. Не нам подмигивать, которые сидят около борта, как это было в прошлый раз, а собой заниматься
Татьяна Тарасова

Тарасова также отметила, насколько сплоченно работают Коляда и тренер фигуриста Валентина Чеботарева. «С тренером у них настоящая любовь и команда. Они показали всем сейчас и нам-критиканам, что они это сделали. Мы ждем повторения настоящего мужского катания. Тогда мы скажем — мастер!» — заявила Тарасова.

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