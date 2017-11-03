Фигурист Коляда лидирует после короткой программы на Гран-при Китая
ТАСС, 3 ноября. Россиянин Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на третьем этапе серии
ТАСС, 3 ноября. Россиянин Михаил Коляда занимает первое место после короткой программы на третьем этапе серии
Коляда за исполнение программы получил от судей 103,13 балла, впервые в истории российского фигурного катания набрав более 100 баллов за короткую программу.
22-летний россиянин также стал шестым фигуристом в истории, который в короткой программе набрал больше 100 баллов. Второе место занимает двукратный бронзовый призер чемпионатов мира китаец Боян Цзинь (93,89), третье — испанец Хавьер Фернандес, являющийся двукратным чемпионом мира.
Российский фигурист Александр Петров получил за прокат 68,58 балла и расположился на девятой позиции.
Фигуристы покажут произвольную программу в субботу. Начало — 13:45 мск.
Китайский этап