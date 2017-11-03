Плющенко: после ухода из большого спорта не плакал, фигурное катание — дело молодых

Источник: РИА "Новости"

— Евгений, как будете отмечать день рождения?

— В последнее время дни рождения не справлял — либо времени не хватало, либо желания. Но больше первое, конечно. 30-летие я справлял в Санкт-Петербурге и сейчас решил поступить так же, чтобы увидеть родных, болельщиков и показать выступление хорошего качества (Плющенко выступит в Санкт-Петербурге с ледовым шоу — прим. ТАСС).

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О вечеринках и тусовках я забыл — нахожусь в спортивном режиме, как перед Олимпийскими играми, не пью даже пиво или вино. Огромное количество выступлений, немало работы в академии. Когда есть время, с удовольствием сам тренирую.

— К 35 годам вы подошли в новом для себя амплуа — стали тренером.

— Это новая страница моей жизни, и, надеюсь, у меня получится тренировать также качественно, как я выступал. У нас есть хорошие спортсмены, показывающие хороший результат на своем уровне, мы смотрим в следующее четырехлетие. И я очень хотел бы воспитать классных спортсменов, которые будут представлять нашу страну, защищая флаг нашего государства.

Что же касается завершения карьеры в большом спорте, я к этому уже давно шел, я не вечный. Меня иногда спрашивают: «Ты плакал, когда уходил из спорта?». Нет, не плакал, а подошел к этому адекватно — пришло время заканчивать, идти дальше, выступать в шоу, делать бизнес.

Я не скучаю по спорту, скажу честно. И себя в спорте не вижу — огромное количество операций и травм.

Мне 35 лет, а фигурное катание — спорт молодых. Уже четыре года как я не катаюсь, и, знаете, все нормально!

— В числе учениц академии Плющенко олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, Серафима Саханович. Планируете ли еще набор звездных учеников?

— Я никогда и никого не переманивал и не буду переманивать. Так было и с Аделиной — мы не вели переговоров, она сама изъявила желание кататься в нашей команде, работать с нашими тренерами. То же самое было и с Серафимой. Двери моей академии открыты, и желающих предостаточно.

— Каким вы видите будущее вашей академии?

— Мы решили не останавливаться на фигурном катании — в следующем году будет открыта академия спорта, где будут хоккей, акробатика, художественная гимнастика, бокс. На территории будет полноценная гостиница. Своего рода «мини-Новогорск». Это частный проект, но в будущем, возможно, получится получить дотации от государства.

Многие спортсмены заканчивают и не знают, чем им заниматься дальше. Я знаю, и я не один над этим работаю — со мной мои друзья и партнеры. Плюс я долго катался, кое-что накопил за карьеру. Так что на месте не сидим.

— Опыт профессора Алексея Мишина, вашего тренера, помогает в тренерской работе?

— Это мой второй отец, мы постоянно на связи. Я использую его технику, которую выучил за 25 лет, привношу что-то свое. Прыжковая техника Мишина — лучшая в мире! С ее помощью можно быстро научиться прыжкам, убрать ошибки, восстановить элементы, и я благодарю судьбу и лично Алексея Николаевича за то, чему он меня научил, за то, как он научил меня идти по жизни.

— Как вы расцениваете свои силы в подготовке спортсменов мирового класса в мужском одиночном катании с учетом опыта, перенятого у Мишина?

— Я бы очень хотел заняться именно мужским одиночным катанием, но нужен материал, нужны те, из кого можно лепить. Это ребята 7−11 лет, которых можно за 4−5 лет научить правильной стабильной технике. А еще необходимо со спортсменом разговаривать. И когда получается, и когда не получается, ведь он должен понимать, что делает. «Рука», «прижми», «группируйся» — всего этого недостаточно.

Сейчас у нас растет хороший спортсмен — 18-летний Володя Самойлов. Позавчера прыгнул четверной лутц, и теперь в его копилочке уже четыре прыжка в четыре оборота — сальхов, ритбергер, флип и лутц. Если так пойдет дальше, сможет в следующем году претендовать на хорошие позиции во взрослом фигурном катании. Скоро будет выступать в Казани на первом взрослом турнире в карьере. Растет неплохой спортсмен — сейчас выиграл турнир в Минске, Не исключаю, что в Казани попробуем четыре четверных прыжка. А ведь хотел заканчивать.

В итоге за два месяца четыре четверных. Неплохой показатель? Сейчас все это нужно перенести в соревновательный момент. В целом широко катается, с хорошими вращениями, скольжением. Да и на лицо симпатичный.

— Ко всему этому в фигурном катании необходима и харизма. Как этого добиться?

— Нужно общаться, делиться своим опытом, а не просто включать музыку со словами — «иди и катайся». Нужно время и много работы, в том числе и над актерским мастерством.

Да, есть те, кому дано обаяние, мастерство кривляния — образы разные, иногда это нужно.

— Самойлову дано?

— Дано, просто нужно поставить его на правильные рельсы. Если получится, то будет неплохим спортсменом.

— О каком подарке мечтаете в день рождения?

— У меня все есть, я обеспеченный человек, и меня сложно чем-то удивить.

Наверно лучшим подарком было бы, если бы Господь распорядился, чтобы у меня было богатырское здоровье на многие годы. Было бы просто классно.

Я люблю работать, не боюсь труда, обожаю творчество, новые проекты. И когда у тебя есть здоровье, можно реализовать все задуманное и реализоваться самому.

— Какой подарок стал для вас самым запоминающимся в жизни?

— Рождение моих детей — Егора и маленького Александра. Хотелось бы, чтобы в будущем моя супруга Яна родила мне еще малыша. Или малышей. Вот это для меня самое главное в жизни.