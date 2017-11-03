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11:51 (мск), источник: Газета.Ру

Фигура на льду: Плющенко — 35

Прославленному российскому фигуристу Евгению Плющенко исполнилось 35 лет. Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира. «Газета.Ru» вспоминает основные вехи в карьере великого фигуриста.

Источник: Газета.Ру

Самому титулованному российскому фигуристу Евгению Плющенко исполнилось 35 лет. Для профессионального спортсмена это уже солидный возраст, и не удивительно, что весной этого года фигурист объявил о завершении своей карьеры.

Плющенко стал одним из самых больших долгожителей в фигурном катании и за более чем 20 лет выиграл бессчетное количество медалей.

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На пике своей карьеры Евгений был законодателем мод в мужском фигурном катании и стал автором нескольких сложнейших элементов, поспособствовав общему прогрессу своего вида.

Плющенко обладает выдающимся достижением — он выиграл две золотых олимпийских медали, уступая лишь шведу Гиллису Графстрему, который побеждал в 1920, 1924 и 1928 годах.

Первое золото пришло к Плющенко в 2006 году на Играх в Турине, где он опередил швейцарца Стефана Ламбьеля и Джеффри Баттла из Канады. Вторую награду высшего достоинства Плющенко выиграл спустя восемь лет в Сочи, став ключевой фигурой в командных соревнованиях.

По количеству олимпийских медалей российский фигурист догнал легендарного шведа — у обоих спортсменов по четыре награды главного спортивного соревнования среди фигуристов.

Что касается чемпионатов мира и Европы, то здесь Плющенко и вовсе нет равных. Он завоевал пять медалей мировых первенств, три из которых — высшего достоинства, и семь раз побеждал на чемпионате континента.

Российский спортсмен долгое время был лидером фигурного катания и во много поспособствовал невероятному техническому прогрессу, результаты которого мы до сих пор видим в исполнении молодых атлетов, которые делают по пять четверных прыжков в одной произвольной программе. Конечно, в первой половине 2000-х годов такого количества сложнейших элементов фигуристы не заявляли, но Плющенко выделялся качеством их исполнения.

В 2002 году Евгений исполнил на Кубке России каскад четверной тулуп — тройной тулуп — тройной риттбергер, который до сих пор считается одним из сложнейших элементов в фигурном катании.

Однако Плющенко завоевал сердца огромной аудитории любителей фигурного катания не только из-за выдающихся технических умений, но и благодаря бесподобному артистизму, присущему только ему.

Многие болельщики до сих пор помнят его бессмертный показательный номер под песню Тома Джонса «Sexbomb»,

который фигурист исполнял несколько лет, каждый раз вызывая бурные овации на трибунах.

Пик спортивной карьеры Евгения пришелся на Олимпиаду в Турине — 2006. Плющенко выиграл золотую медаль, опередив своего главного конкурента Ламбьеля на космические 27 баллов. Даже сильнейшая фигуристка планеты Евгения Медведева, не проигрывая уже в течение двух лет, не побеждала с таким колоссальным отрывом.

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Наравне с оглушительными успехами были и обидные неудачи. После Олимпиады в Турине фигурист принял решение взять перерыв, который длился более двух лет, и только в октябре 2009 года Плющенко вернулся в фигурное катание в погоне за вторым олимпийским золотом. Перед Играми в Ванкувере Евгений выиграл чемпионат Европы, установив мировой рекорд в короткой программе.

На Олимпиаде Плющенко стал только вторым, проиграв американцу Эвану Лайсачеку всего 1,31 балла. Эта история вызвала большой резонанс, так как американский спортсмен победил без четверных прыжков, которые к этому моменту неизменно были в арсенале ведущих фигуристов.

Евгений после этого заявил о предвзятости судейства и регрессе в фигурном катании.

В начале 2012 года Плющенко получил травму мениска, а, едва вернувшись на лед, повредил после падения спину, в результате чего ему была произведена операция по замене позвоночного диска на искусственный. В этот момент многие посчитали, что спортсмен завершит карьеру, так как ему уже было больше 30 лет. Однако Евгений не захотел пропускать домашнюю Олимпиаду в Сочи и вернулся на лед.

В 2014 году Плющенко завоевал долгожданное второе олимпийское золото в командных соревнованиях, но вынужден был сняться с одиночного катания из-за травмы злополучной спины.

По сообщениям в СМИ, один из четырех болтов, удерживавших искусственный позвоночный диск, сломался от больших нагрузок, и это поставило крест на его планах выступить в мужском одиночном катании.

Официально фигурист объявил о завершении спортивной карьеры только 31 марта 2017 года, хотя после Олимпиады не принял участия ни в одном соревновании. Следом за этим Евгений заявил о начале тренерской карьеры и взял себе в подопечные олимпийскую чемпионку Сочи Аделину Сотникову, которая после своего триумфа не смогла повторить высоких результатов на международных соревнованиях.

Плющенко знаменит не только своей спортивной карьерой, но и проявил себя в шоу-бизнесе.

В 2008 году он выступил на конкурсе «Евровидение» с Димой Биланом и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном.

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На сцене была установлена специальная площадка с искусственным льдом, и под фирменные вращения олимпийского чемпиона российский певец исполнил песню «Bilieve», завоевавшую первое место.

Участие в конкурсе «Евровидение» принесло не только дополнительную популярность Плющенко, но и круто изменило его личную жизнь. Именно после выступления на конкурсе он познакомился с продюсером Билана Яной Рудковской, а в следующем году пара сыграла свадьбу.

Сейчас Плющенко выступает в собственном ледовом шоу «Снежный король», в котором также принимают участие его супруга и их четырехлетний сын Александр.

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