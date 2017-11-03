Фигуристки Загитова, Радионова и Туктамышева выступят на этапе Гран-при в Пекине

Если Туктамышева и Загитова дебютируют в нынешней серии Гран-при, то Радионова уже выступила на стартовом этапе в Москве в октябре, сумев занять лишь четвертое место. Победа в Пекине позволит Радионовой претендовать на место в финале Гран-при, который пройдет в декабре в японской Нагое. Загитова в прошлом сезоне победила в финале юниорского Гран- при, тогда как Туктамышева провела отличный сезон-2014/15, когда стала чемпионкой мира и Европы, а также победила в финале Гран-при.

Среди главных конкуренток российских фигуристок в Пекине — 16-летняя японка Вакаба Хигути, которая заняла третье место на этапе в Москве.

В мужском катании в Пекине выступят Михаил Коляда и Александр Петров. Коляда неплохо выступил на домашнем этапе, где занял третье место, сохраняя шансы на выход в финал Гран-при. В Пекине начнет выступления в серии двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, а также китайские фигуристы, среди них — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Цзинь Боян.

Без парного катания

В парном катании российские фигуристы в Пекине представлены не будут. В китайской столице выступят семь пар, из них три представляют Поднебесную. Фавориты — чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун и серебряные призеры финала Гран-при 2016 года Юй Сяоюй и Чжан Хао.

В соревновании танцевальных дуэтов заявлены Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Олимпийские чемпионы Игр в Сочи Боброва и Соловьев стали вторыми на этапе Гран-при в Москве, в случае успешного выступления в Пекине они забронируют себе участие в финале. Главные конкуренты российского дуэта — двукратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции и двукратные призеры чемпионатов мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.