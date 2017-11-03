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00:50 (мск), источник: ТАСС

Фигуристки Загитова, Радионова и Туктамышева выступят на этапе Гран-при в Пекине

ТАСС, 3 ноября. Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию стартует в пятницу в Пекине. На льду китайской столицы ожидается борьба за призовые места между тремя российскими фигуристками — Алиной Загитовой, Еленой Радионовой и Елизаветой Туктамышевой.

Если Туктамышева и Загитова дебютируют в нынешней серии Гран-при, то Радионова уже выступила на стартовом этапе в Москве в октябре, сумев занять лишь четвертое место. Победа в Пекине позволит Радионовой претендовать на место в финале Гран-при, который пройдет в декабре в японской Нагое. Загитова в прошлом сезоне победила в финале юниорского Гран- при, тогда как Туктамышева провела отличный сезон-2014/15, когда стала чемпионкой мира и Европы, а также победила в финале Гран-при.

Среди главных конкуренток российских фигуристок в Пекине — 16-летняя японка Вакаба Хигути, которая заняла третье место на этапе в Москве.

В мужском катании в Пекине выступят Михаил Коляда и Александр Петров. Коляда неплохо выступил на домашнем этапе, где занял третье место, сохраняя шансы на выход в финал Гран-при. В Пекине начнет выступления в серии двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес, а также китайские фигуристы, среди них — двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Цзинь Боян.

Без парного катания

В парном катании российские фигуристы в Пекине представлены не будут. В китайской столице выступят семь пар, из них три представляют Поднебесную. Фавориты — чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун и серебряные призеры финала Гран-при 2016 года Юй Сяоюй и Чжан Хао.

В соревновании танцевальных дуэтов заявлены Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Олимпийские чемпионы Игр в Сочи Боброва и Соловьев стали вторыми на этапе Гран-при в Москве, в случае успешного выступления в Пекине они забронируют себе участие в финале. Главные конкуренты российского дуэта — двукратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции и двукратные призеры чемпионатов мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Этап в Пекине пройдет в течение трех дней на льду олимпийского зала «Капитал Гимназиум». В рамках серии Гран- при уже состоялись этапы в Москве и канадской Реджайне, запланированы также турниры в Осаке (Япония), французском Гренобле и американском Лейк-Плэсиде. Финал Гран-при в нынешнем сезоне пройдет в Нагое 7—10 декабря.

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