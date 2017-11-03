Фигуристки Загитова, Радионова и Туктамышева выступят на этапе Гран-при в Пекине
ТАСС, 3 ноября. Третий этап серии
ТАСС, 3 ноября. Третий этап серии
Если Туктамышева и Загитова дебютируют в нынешней серии
Среди главных конкуренток российских фигуристок в Пекине — 16-летняя японка Вакаба Хигути, которая заняла третье место на этапе в Москве.
В мужском катании в Пекине выступят Михаил Коляда и Александр Петров. Коляда неплохо выступил на домашнем этапе, где занял третье место, сохраняя шансы на выход в финал
Без парного катания
В парном катании российские фигуристы в Пекине представлены не будут. В китайской столице выступят семь пар, из них три представляют Поднебесную. Фавориты — чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун и серебряные призеры финала
В соревновании танцевальных дуэтов заявлены Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Олимпийские чемпионы Игр в Сочи Боброва и Соловьев стали вторыми на этапе
Этап в Пекине пройдет в течение трех дней на льду олимпийского зала «Капитал Гимназиум». В рамках серии Гран- при уже состоялись этапы в Москве и канадской Реджайне, запланированы также турниры в Осаке (Япония), французском Гренобле и американском