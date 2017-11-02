Фигуристка Погорилая возобновила тренировки в преддверии этапа Гран-при в США

Погорилая из-за болей в спине пропустила контрольные прокаты сборной в Сочи, затем в середине октябре по этой же причине прервала выступление на этапе Кубка России в Йошкар-Оле. Выступая на этапе серии Гран-при в канадской Реджайне в конце октября спортсменка показала второй результат в короткой программе, но в произвольной допустила несколько падений, став девятой. Погорилая отказалась от участия в показательных выступлениях, и снова из-за боли в спине.