Фигуристка Погорилая возобновила тренировки в преддверии этапа Гран-при в США
МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Анна Погорилая возобновила тренировки перед шестым этапом серии
МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская фигуристка Анна Погорилая возобновила тренировки перед шестым этапом серии
Погорилая
«Сегодня Аня вышла на лед, провела тренировку, сделала прыжки. Боль пока отпустила. Продолжаем подготовку к этапу
Погорилая —
Шестой этап серии