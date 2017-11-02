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10:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Плющенко: За такие слова обо мне Авербуха надо сажать на муравейник

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему его часто критикует серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух.

Источник: РИА "Новости"

«Про Илью — банальная история. Пока я выступал в спорте, Илья сделал свой бизнес, стал продюсером ледовых шоу. В 2006 году начался проект «Ледниковый период» на Первом канале. Всех спортсменов, которые закончили карьеру, он пригласил туда. Они стали гастролировать в его шоу. Авербух этим занимался 8 лет. Когда закончилась моя любительская карьера, мы начали делать наше шоу с моей командой. Потратили большие деньги, пригласили хороших спортсменов, делали хорошие декорации. Подняли в России, да и в мире планку ледовых шоу. Мы стали конкурентами в бизнесе.

Во время Олимпиады в Сочи Авербух и его команда говорили по ТВ: мол, Плющенко снялся с соревнований, всех подвёл. Хотя Авербух знал, какую тяжёлую операцию я перенёс. Так совпало, что у меня за полгода до Олимпиады был назначен тур по стране. Эти 25 шоу продались с аншлагами. В тур я не должен был ехать. Но это был мой проект, названный в честь меня. И у Авербуха параллельно был тур в эти же даты. Их билеты не продавались. Чтобы переманить людей на свою сторону и показать, какой я негодяй, они начали кричать, что никакой операции у меня не было, что я снялся с Олимпиады, побоявшись соперников. Кого мне бояться, тем более в Сочи? Смешно! Я так сложно шёл к этой Олимпиаде, мне было под силу увезти оттуда ещё медали, и если бы не сломался шуруп в спине, думаю, я был бы в тройке!

А Авербух начал кричать: мол, теперь Плющенко поедет в тур зарабатывать деньги. За такие слова надо сажать на муравейник. Но мы цивилизованные люди. Меня сразу после Олимпиады прооперировали, я не поехал в тур. Это была просто травля, чтобы люди были дезинформированы. Говорят, что шоу-бизнес гнилой, но, как оказалось, есть люди с гнильцой и в спорте. Я свободный человек, ни от кого не завишу, вкладываю свои деньги, нахожу партнёров. А им хочется, чтобы в этом бизнесе были только они. Но так не бывает. Мы везём сейчас из Вены оркестр имени Штрауса для нашего «Щелкунчика». Наш уровень действительно считается мировым, и мы его улучшаем. Так и вы делайте лучше! Мы за достойную конкуренцию", — цитирует Плющенко «Комсомольская правда».

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