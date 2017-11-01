ФФККР оплатит Погорилой лечение за границей, если оно понадобится
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Погорилая на этапе серии
«Анна — член сборной команды, поэтому на нее распространяются все связанные с этим привилегии. Мы готовы оказать любую помощь и поддержку, если понадобится — оплатить лечение за границей. Но инициатива здесь должна идти от самой спортсменки и ее тренера», — сказал Коган по телефону.
Коган добавил, что ни спортсменка, ни тренер, ни врач, обслуживающий группу, в федерацию пока не обращались.