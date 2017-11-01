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17:04 (мск), источник: Р-Спорт

ФФККР оплатит Погорилой лечение за границей, если оно понадобится

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт, Елена Вайцеховская. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) готова отправить фигуристку Анну Погорилую на лечение в другую страну и оплатить его, если возникнет такая необходимость, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Источник: AFP 2017

Погорилая на этапе серии Гран-при в канадской Реджайне стала второй в короткой программе, а в произвольной допустила несколько падений и заняла итоговое 9-е место. Фигуристка отказалась от участия в показательных выступлениях, сославшись на травму спины. Тренер Погорилой Анна Царева сообщила «Р-Спорт», что травма спины беспокоит ее ученицу с лета, но конкретных планов в отношении возможного лечения пока нет. Царева также высказала предположение, что какое-то решение по этому вопросу должна принять ФФККР.

«Анна — член сборной команды, поэтому на нее распространяются все связанные с этим привилегии. Мы готовы оказать любую помощь и поддержку, если понадобится — оплатить лечение за границей. Но инициатива здесь должна идти от самой спортсменки и ее тренера», — сказал Коган по телефону.

Коган добавил, что ни спортсменка, ни тренер, ни врач, обслуживающий группу, в федерацию пока не обращались.

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