ФФККР оплатит Погорилой лечение за границей, если оно понадобится

Источник: AFP 2017

Погорилая на этапе серии Гран-при в канадской Реджайне стала второй в короткой программе, а в произвольной допустила несколько падений и заняла итоговое 9-е место. Фигуристка отказалась от участия в показательных выступлениях, сославшись на травму спины. Тренер Погорилой Анна Царева сообщила «Р-Спорт», что травма спины беспокоит ее ученицу с лета, но конкретных планов в отношении возможного лечения пока нет. Царева также высказала предположение, что какое-то решение по этому вопросу должна принять ФФККР.

«Анна — член сборной команды, поэтому на нее распространяются все связанные с этим привилегии. Мы готовы оказать любую помощь и поддержку, если понадобится — оплатить лечение за границей. Но инициатива здесь должна идти от самой спортсменки и ее тренера», — сказал Коган по телефону.