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15:59 (мск), источник: Газета.Ру

Авербух: Погорилая рискнула из-за конкуренции в сборной

Чемпион мира и олимпийский призер в танцах на льду Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» пожелал удачи российской фигуристке Анне Погорилой и отметил, что сезон для нее еще не потерян, и у нее есть шансы отобраться в олимпийскую сборную. Чемпион мира и олимпийский призер Александр Жулин подчеркнул, что было заметно отсутствие у Погорилой должной формы из-за перенесенной ранее травмы.

Источник: Газета.Ру

— На этапе Гран-при в Канаде с Анной Погорилой произошел похожий случай, что и на чемпионате мира, когда она после короткой программы провалилась в произвольной? В этот раз фигуристка даже получила травму. Возможно ли такое, что психологически она еще не отошла от соревнований в Хельсинки?

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Илья Авербух: Это очень сложная история, и очень жаль, что Аня пока никак не может выбраться из этой полосы неудач. Я от всей души желаю ей удачи и успехов в будущем.

Я думаю, что здесь история не психологическая, а вопрос набора формы. У нее была травма, и поэтому она пропустила контрольные прокаты. На Кубке России Аня снялась с произвольной программы, как из-за последствий травмы, так и по причине того, что еще не была набрана физическая форма.

Ничего удивительного в том, что произошло в Канаде, нет — форма еще не пришла. Другое дело, что желание побеждать и амбициозный характер гонят ее вперед. Получается, что одно накладывается на другое и дает такие срывы.

Александр Жулин: Это вопрос ее физического состояния. Она сейчас не дорабатывает из-за полученной ранее травмы, и видно было, что она не в форме. Теперь ей нужно избежать дальнейшего усугубления травмы и прийти в хорошую форму. А на льду она все умеет.

— Имел ли смысл сразу начинать сезон с такой тяжелой программы, или стоило поберечь себя на будущее?

И. А.: Может быть, по-человечески и надо было начинать соревновательный год спокойнее, но это олимпийский сезон. В женском одиночном катании жесточайшая конкуренция в сборной России. По большому счету, шесть девушек претендуют только на два места, потому что Евгения Медведева — безоговорочный лидер.

Эта конкуренция гонит фигуристок соревноваться, завоевывать результаты, идти ва-банк, как пошла Погорилая.

Конечно, это очень неудачный результат и плохой шлейф на дальнейшие турниры, и уже понятно, что на финал Гран-при она не попадет. И сейчас, может быть, имеет смысл пропустить второй для нее этап и сконцентрироваться на подготовке к чемпионату России, где будет абсолютная битва за попадание в сборную. Но думаю, что фигуристки должны все равно соревноваться, а не отсиживаться, и по-спортивному это было правильное решение.

А. Ж.: Я не вправе оценивать подготовку фигуристки к сезону, и это вопрос к ее тренеру.

— Александр Самарин впервые стартовал в Гран-при среди взрослых и сразу занял третье место. Как вы оцениваете его форму, и какие у фигуриста шансы отобраться в сборную России?

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А. Ж.: Он здорово прокатал программу и сделал все, что мог.

Самарин потрясающе исполнил четверной лутц и в короткой программе, и в произвольной. Это очень высокий уровень для европейских спортсменов.

Он вообще парень очень серьезный, много работает над собой и видно, что прогрессирует. В этом году у него немного не сложилось в начале из-за травмы, а сейчас прокатался просто здорово. И если будет дальше такими темпами расти, то я более чем допускаю его участие в Олимпийских играх.

— В Канаде победу одержали хозяева Меган Дюамель и Эрик Редфорд. Насколько готовы Евгения Тарасова и Владимир Морозов бороться за победу с сильнейшими парами мира, включая канадских победителей, Алену Савченко / Бруно Массо, а также французов Ванессу Джеймс и Моргана Сипре?

А. Ж.: Самое главное — хорошо выглядеть на чемпионатах России, Европы и Олимпийских играх. То, что сейчас происходит, не должно давать повода для каких-то далеко идущих прогнозов. У каждого тренера своя методика подготовки. Может быть, кому-то не надо так рано входить в форму, а кому-то наоборот.

Сейчас канадцы прокатали программу практически безошибочно — с тройным лутцем и четверным выбросом. Но посмотрим, что будет в декабре и январе.

Тарасова и Морозов, безусловно, очень сильная пара, а сравнивать их с конкурентами надо, когда все уже будут в одной разминке.

— Молодая российская танцевальная пара Алла Лобода / Павел Дрозд заняли в своем дебюте среди взрослых пятое место. Насколько это высокий результат для молодых спортсменов?

И. А.: Для ребят вхождение во взрослый турнир — это всегда сложная задача, и пятое место — это очень неплохой результат для них. Но сейчас в олимпийский сезон все наши мысли исключительно о лидерах сборной, и в этом году они еще не могут претендовать на попадание на Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира.

Им надо завоевывать авторитет, и я считаю, что себе этот турнир они могут занести в актив.

А. Ж.: Я бы не стал пока много о них говорить, потому что есть столько пар, которые были сильными в юниорах, а потом куда-то пропадали, что лучше подождать и посмотреть, как они себя поведут в ближайшие пару сезонов, а потом уже посмотрим.

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