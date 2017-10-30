Карьера Погорилой под угрозой
Фигуристка Анна Погорилая была одной из главных претенденток на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, пока не провалилась на этапе
Фигуристка Анна Погорилая была одной из главных претенденток на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, пока не провалилась на этапе
19-летняя фигуристка Анна Погорилая находится на грани катастрофы: жуткие падения и многочисленные ошибки на канадском этапе
Чтобы понять, насколько важно для Анны завоевать место в сборной, достаточно вспомнить, что еще летом она мучилась от таких сильных болей в спине, что была вынуждена пропустить контрольные прокаты в Сочи в сентябре. Уже в середине октября фигуристка решила, что готова начать сезон, и откатала короткую программу на этапе Кубка России в
Осознавая, что олимпийский сезон идет насмарку, Погорилая отказалась беречь себя и пошла
Задорную короткую программу под испанские мотивы «Esperanza» Максима Родригеса Погорилая откатала превосходно, заняв промежуточное второе место (69,05 балла). Однако в произвольном выступлении под «Лебединое озеро» ей банально не хватило сил, чтобы вытянуть сложную техническую часть. Анна допустила шесть недокрутов, не выполнила заявленный флип, дважды упала с прыжков и один раз — при заходе на вращение.
После последнего падения фигуристка
Это был провал — всего 87,84 балла за произвольную программу и итоговое девятое место. От показательных выступлений, которые должны были состояться на следующий день, Погорилая отказалась — травма. По возвращении в Москву ее ждет тщательное медобследование.
«Предполагаю, что это прежняя травма спины. Свои планы она пока не меняла», — цитирует ТАСС генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.
То, что Погорилая не изменила своих планов на олимпийский сезон, безусловно, достойно уважения. Однако шансов на поездку в Пхенчхан уже практически не осталось: при такой жесткой конкуренции среди российских фигуристок, где, помимо блистательной Евгении Медведевой, всегда готовы показать свой класс Алина Загитова, Мария Сотскова, Елена Радионова и Елизавета Туктамышева, так проваливаться на важных стартах нельзя.
А ведь Анна жила этим олимпийским сезоном. Шансы впервые в жизни выступить на главных стартах четырехлетия были довольно велики: за последнее время спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира — 2016 в Бостоне, в том же году стала третьей на чемпионате Европы в Братиславе и в финале
В прошлом сезоне Погорилая была фактически звездой уровня Медведевой: ее звали в телевизионные программы на пару с юным гением фигурного катания, они конкурировали на одних и тех же соревнованиях и часто выкладывали совместные фото, вызывая настоящий восторг у поклонников.
Закрепиться на этом высочайшем уровне Погорилой мешали только нервы.
Проблема по сей день остается нерешенной, ведь такая же история произошла с фигуристкой всего несколько дней назад на Skate Canada.
Таким образом, нервы — это сильнейшая сторона Погорилой и в то же время ее ахиллесова пята. Фигуристка, как правило, сильно переживает во время проката своих программ и крайне щепетильно подбирает музыку для выступлений.
«Не принимаю слабых звуков, люблю сильный голос. Музыка может быть мелодичной и красивой, но
Мне нужен очень сильный голос, который, грубо говоря, никто не слышал. Беспроигрышный критерий. Убийство двух зайцев. Мне лишь остается исполнить все как надо, — цитирует фигуристку «Р-Спорт».
Выступление Погорилой — это всегда бьющие через край эмоции, беззащитная искренность и естественность. Недаром она исполняла свою программу «Анна Каренина» на порядок взрослее и драматичнее, чем та же Медведева, у которой тоже есть выступление по мотивам этого произведения — технически прекрасное, но все же не такое патетичное и не лишенное детской угловатости.
На льду Анна завораживает своей страстью, однако порой это застилает ей разум, что приводит к ошибкам. Возможно, спортсменке стоит поискать нового тренера, который поможет ей найти баланс между вдохновением и техническими элементами, а не будет сразу после неудачного выступления усугублять эмоциональное состояние подопечной, как это делает Анна Царева, которая в ожидании оценок на Skate Canada заявила прямо в телевизионном эфире: «Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? Чего ты умираешь? У тебя ноги, что ли, отказывают? Катаешься как неживая! Я к тебе вообще подходить не буду. Будешь одна на соревнования ездить».
Однако какие бы трудности ни ждали Погорилую, она вряд ли завершит карьеру в 19 лет, как это сделала уставшая от вечных травм и депрессии Юлия Липницкая.
Анна живет льдом — даже на гламурную фотосессию посреди сезона согласилась, только узнав, что будет позировать в коньках: «На другую бы просто не пошла».
И даже после множества весьма болезненных и обидных падений на Skate Canada спортсменка поднялась и так темпераментно бросилась в последнее вращение, что зрители обомлели и зашлись в аплодисментах. Анна Каренина фигурного катания так просто не сдается.