Карьера Погорилой под угрозой

Источник: РИА "Новости"

19-летняя фигуристка Анна Погорилая находится на грани катастрофы: жуткие падения и многочисленные ошибки на канадском этапе Гран-при по фигурному катанию грозят ей пропуском долгожданных Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Чтобы понять, насколько важно для Анны завоевать место в сборной, достаточно вспомнить, что еще летом она мучилась от таких сильных болей в спине, что была вынуждена пропустить контрольные прокаты в Сочи в сентябре. Уже в середине октября фигуристка решила, что готова начать сезон, и откатала короткую программу на этапе Кубка России в Йошкар-Оле, но сразу после этого выступления снялась с соревнований — травма все еще преследовала ее.

Осознавая, что олимпийский сезон идет насмарку, Погорилая отказалась беречь себя и пошла ва-банк, приняв участие в статусном этапе Гран-при Skate Canada. На карту было поставлено все — возможность поехать на Игры-2018, репутация фигуристки и, конечно же, ее здоровье. Однако отчаянное упорство Анны обернулось катастрофой.

Задорную короткую программу под испанские мотивы «Esperanza» Максима Родригеса Погорилая откатала превосходно, заняв промежуточное второе место (69,05 балла). Однако в произвольном выступлении под «Лебединое озеро» ей банально не хватило сил, чтобы вытянуть сложную техническую часть. Анна допустила шесть недокрутов, не выполнила заявленный флип, дважды упала с прыжков и один раз — при заходе на вращение.

После последнего падения фигуристка какое-то время лежала на льду лицом вниз, держась за спину, — то ли из-за боли, то ли из-за стыда, а скорее всего, по двум причинам сразу.

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Это был провал — всего 87,84 балла за произвольную программу и итоговое девятое место. От показательных выступлений, которые должны были состояться на следующий день, Погорилая отказалась — травма. По возвращении в Москву ее ждет тщательное медобследование.

«Предполагаю, что это прежняя травма спины. Свои планы она пока не меняла», — цитирует ТАСС генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

То, что Погорилая не изменила своих планов на олимпийский сезон, безусловно, достойно уважения. Однако шансов на поездку в Пхенчхан уже практически не осталось: при такой жесткой конкуренции среди российских фигуристок, где, помимо блистательной Евгении Медведевой, всегда готовы показать свой класс Алина Загитова, Мария Сотскова, Елена Радионова и Елизавета Туктамышева, так проваливаться на важных стартах нельзя.

А ведь Анна жила этим олимпийским сезоном. Шансы впервые в жизни выступить на главных стартах четырехлетия были довольно велики: за последнее время спортсменка завоевала бронзу на чемпионате мира — 2016 в Бостоне, в том же году стала третьей на чемпионате Европы в Братиславе и в финале Гран-при в Марселе, а в 2017-м взяла серебро континентального первенства.

В прошлом сезоне Погорилая была фактически звездой уровня Медведевой: ее звали в телевизионные программы на пару с юным гением фигурного катания, они конкурировали на одних и тех же соревнованиях и часто выкладывали совместные фото, вызывая настоящий восторг у поклонников.

Закрепиться на этом высочайшем уровне Погорилой мешали только нервы. Из-за излишнего волнения она потерпела крах на чемпионате мира — 2017 в Хельсинки, после отличного короткого выступления провалившись в произвольной программе и заняв лишь 13-е место. Подобное случалось с Анной и раньше: так, в финале Гран-при в Токио в сезоне-2013/2014 она не справилась с волнением и заняла последнее место, хотя на предыдущих этапах турнира побеждала и выигрывала бронзу.

Проблема по сей день остается нерешенной, ведь такая же история произошла с фигуристкой всего несколько дней назад на Skate Canada.

Таким образом, нервы — это сильнейшая сторона Погорилой и в то же время ее ахиллесова пята. Фигуристка, как правило, сильно переживает во время проката своих программ и крайне щепетильно подбирает музыку для выступлений.

«Не принимаю слабых звуков, люблю сильный голос. Музыка может быть мелодичной и красивой, но чем-то не тем. Я не люблю брать то, что уже было у других.

Мне нужен очень сильный голос, который, грубо говоря, никто не слышал. Беспроигрышный критерий. Убийство двух зайцев. Мне лишь остается исполнить все как надо, — цитирует фигуристку «Р-Спорт».

Выступление Погорилой — это всегда бьющие через край эмоции, беззащитная искренность и естественность. Недаром она исполняла свою программу «Анна Каренина» на порядок взрослее и драматичнее, чем та же Медведева, у которой тоже есть выступление по мотивам этого произведения — технически прекрасное, но все же не такое патетичное и не лишенное детской угловатости.

На льду Анна завораживает своей страстью, однако порой это застилает ей разум, что приводит к ошибкам. Возможно, спортсменке стоит поискать нового тренера, который поможет ей найти баланс между вдохновением и техническими элементами, а не будет сразу после неудачного выступления усугублять эмоциональное состояние подопечной, как это делает Анна Царева, которая в ожидании оценок на Skate Canada заявила прямо в телевизионном эфире: «Тебе не кажется, что нужно побольше катать программу от начала до конца на тренировках? Чего ты умираешь? У тебя ноги, что ли, отказывают? Катаешься как неживая! Я к тебе вообще подходить не буду. Будешь одна на соревнования ездить».

Однако какие бы трудности ни ждали Погорилую, она вряд ли завершит карьеру в 19 лет, как это сделала уставшая от вечных травм и депрессии Юлия Липницкая.

Анна живет льдом — даже на гламурную фотосессию посреди сезона согласилась, только узнав, что будет позировать в коньках: «На другую бы просто не пошла».

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