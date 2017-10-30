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13:47 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Погорилая пройдет медобследование по возвращении с Гран-при Канады

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фигуристка Анна Погорилая пройдет медицинское обследование в Москве по возвращении с Гран-при Канады, вероятно, ее беспокоит старая травма спины. Об этом ТАСС сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Источник: РИА "Новости"

Погорилая неудачно выступила на «Скейт Канада», заняв девятое место.

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Во время произвольной программы она упала, а в ожидании оглашения оценок поссорилась со своим тренером Аллой Царевой. В воскресенье стало известно, что россиянка снялась с показательных выступлений по медицинским причинам.

«По приезде в Москву Погорилая пройдет медобследование. Предполагаю, что это прежняя травма спины. Свои планы она пока не меняла», — сообщил Коган.

Погорилая — вице-чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. Она заняла третье место в финале Гран-при прошлого сезона во французском Марселе.

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