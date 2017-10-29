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18:02 (мск), источник: Р-Спорт

Фигурист Алексей Ерохов победил на третьем этапе Кубка России в Сочи

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт. Фигурист Алексей Ерохов стал победителем соревнований в одиночном катании на третьем этапе Кубка России в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье одиночники представляли произвольную программу. Ерохов получил за свой прокат 174,19 балла и в сумме набрал 257,12 очка. Второе место занял Константин Милюков (224,42). Тройку призеров замкнул Артур Дмитриев (216,80).

Этап в Сочи продлится до 31 октября.

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