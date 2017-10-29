Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду?

Источник: Спорт-Экспресс

На фоне этого провала померкло даже серебро Марии Сотсковой.

Это могла быть очень красивая история. Анна Погорилая против Кэтлин Осмонд в борьбе за победу на этапе. Российская и североамериканская школа переноса на лед классических балетов — как видно по примерам последних лет, очень разная. Два «Лебединых озера» Чайковского друг за другом в решающий момент соревнований — нарочно не придумаешь. Напиши такое сценарист, попеняли бы за неправдоподобность. Даже костюмы похожи, хотя платье Осмонд и казалось более удачным и подходящим для конкретной девушки. Но это олимпийский сезон во всей красе, когда большинство обращается к проверенной десятилетиями классике. Вот и случилось такое совпадение.

Несмотря на колоссальное преимущество Осмонд после короткой программы, при благоприятных раскладах эта дуэль вполне могла остаться за Погорилой. Балетная тема для Анна — не новая, а классическая хореография — конек российских спортсменов. В той же «Жар-птица» Погорилая была куда убедительнее, чем, например, американка Грейси Голд, хотя та дуэль была заочной. Словом, не этап «Гран-при», а какой-то фильм Даррена Аранофски, часть вторая. Хотелось, чтобы он был со счастливым концом. Но получилось, как получилось.

КУДА ТАМ КИНО…

Предваряя выступление Погорилой, один англоязычный комментатор, тоже, кажется, веривший в ее возможную победу, произнес: «It’s gonna be breathtaking performance». Понятно, что он имел ввиду «захватывающее» представление. А получилось — «душераздирающее». Все шло более-менее ничего до третьего прыжкового элемента, а потом превратилось в какой-то кошмарный ремейк чемпионата мира-2017 в Хельсинки… Уже потом протокол покажет, что и на первом каскаде строгие судьи канадского этапа зафиксируют у Анны недокрут на тулупе.

У Погорилой и раньше случались досадные срывы. Но эти две неудачи в произвольных программах в Хельсинки и Реджайне как будто стоят особняком. И меньше всего хотелось бы, чтобы это превратилось в симптом. Въелось в подсознание самой фигуристки, став безотчетным и плохо контролируемым страхом. В конце концов, та же Осмонд однажды приехала к концу произвольной то ли с одним удачно выполненным прыжком, то ли с двумя из всех положенных. Даже в танцах на льду падают, казалось бы, безупречные люди.

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ВОПРОСЫ НА МИЛЛИОН.

Почему с Погорилой происходит то, что происходит — вопрос на миллион долларов. Есть ли у кого-то на него ответ? А еще лучше — понимание, что делать и как все исправить? Желательно до декабря.

Еще год назад казалось, что Анне остается совсем чуть-чуть до по-настоящему впечатляющего катания. До превращения в спортсменку, выступления которой невозможно забыть. Внешность и харизма у нее давно уже такие, что можно просто ездить по льду — и многие даже при таком раскладе наверняка не пожалеют, что пришли на это посмотреть. Нужного уровня технический арсенал и мощь были при ней. Иногда казалось, будто не хватало психологической стабильности и чистоты в мелочах, в нюансах, какой-то законченности жестов, часто словно слишком поспешных. Из-за этого Погорилая на льду порой производила впечатление спортсменки, которая уже расцвела, но еще не вполне умеет этим всем сознательно пользоваться. Но это приходит с возрастом или, если нужно побыстрее, то нарабатывается. В фигурном катании хватает специалистов, способных в этом помочь.

Но вместо перехода на новый уровень катания и обретения психологической стабильности неожиданно получилась яма. Загнал ли ее туда вопрос «Почему я проигрываю, даже если делаю все хорошо?» Как было в первой половине прошлого сезона. Кто знает… Могло ли быть так, что Погорилая вместо нудной и долгой работы над мелочами поверила, будто она просто недостаточно старается? И если вложиться в прокат еще больше, еще сильнее, то желаемое станет возможным? После Хельсинки звучало мнение, что причина неудачи россиянки как раз в этом: в том, что не удалось сохранить холодную голову в этой буре эмоций. И в результате после первой осечки контроль над прокатом был полностью потерян.

Мы не знаем, была ли в курсе Анна оценок выступавшей прямо перед ней Осмонд. Канадка дважды серьезно ошиблась и, казалось, вот она — лазейка к первому месту. Могло ли это стать той ловушкой, в которую Анна попалась в Реджайне и снова потеряла холодную голову?

Малоприятная сцена в уголке слез и поцелуев, когда фигуристка и ее тренер, забыв о микрофонах, затеяли разбор проката прямо по горячим следам, довершила картину. Хотя какой там может быть разбор и выработка стратегии в такой момент?

Девятое итоговое место в Канаде не оставляет Погорилой никаких шансов на попадание в финал «Гран-при». Но, возможно, это к лучшему. Очевидно, что сейчас ей и ее команде нужно думать не о «Гран-при». До отборочного чемпионата России в конце декабря времени остается мало, но оно есть. А значит, не все потеряно даже в этом сезоне.

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КАПЛЯ МЕДА.

На фоне случившегося с Погорилой в тени оказался отличный старт в серии Марии Сотсковой. Увы, драмы всегда врезаются в память сильнее историй успеха. Контрольные прокаты сборной в Сочи могли заставить волноваться на ее счет, но в Канаде по общему впечатлению все получилось даже убедительнее, чем на победном турнире в Эспоо. Понятно, что сейчас Сотскову судят куда более строго, чем, к примеру, Осмонд или Евгению Медведеву. В произвольной программе ей засчитали целых три недокрута и серьезно заминусовали два прыжка в смысле качества исполнения. Уступает лидерам пока и оценка за компоненты. Но в сухом остатке выходит, что Сотскова сумела в этом театре страстей и непривычно жесткого судейства занять второе место и сохранить шансы на выход в финал.

Есть у этой истории и более глобальное измерение. В этом сезоне любой старт с участием российских одиночниц нельзя не воспринимать в свете предстоящей им борьбы за три олимпийские путевки в Пхенчхан. С лидером все понятно, главной претенденткой на вторую вакансию большинство специалистов сейчас считает Алину Загитову. А вопрос насчет третьего номера пока открыт.

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Гран-при. Skate Canada. Реджайна (Канада).

Итоговое положение

Женщины. Осмонд (Канада) — 212,91 балла. 2. СОТСКОВА — 192,52. 3. Вагнер (США) — 183,94… 9. ПОГОРИЛАЯ — 156,89.

Танцы. 1. Вирту/Мойр (Канада) — 199,86. 2. Уивер/Поже (Канада) — 190,01. 3. Хаббел/Донахью (США) — 189,43… 5. ЛОБОДА/ДРОЗД — 155,72.

Мужчины. 1. Уно (Япония) — 301,10. 2. Браун (США) — 261,14. 3. САМАРИН — 250,06.