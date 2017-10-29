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08:33 (мск), источник: Р-Спорт

Крах Погорилой поднял зал: Гран-при по фигурному катанию прошел в Канаде

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada завершился по московскому времени ранним утром в воскресенье, в женском одиночном катании россиянка Мария Сотскова завоевала серебряную медаль, а претендентка на подиум Анна Погорилая потерпела неудачу, после чего получила поддержку канадской публики.

Источник: AFP 2017

Россияне завоевали две медали на втором этапе Гран-при, прошедшем в канадской Реджайне. Обе награды добыли фигуристы московского ЦСКА — Мария Сотскова стала серебряным призером, Александр Самарин — бронзовым.

Сотскова проявила себя бойцом

Уже в короткой программе началось соперничество Погорилой и Сотсковой, когда бронзовый призер чемпионата мира-2016 Погорилая, стартовав во второй раз в сезоне (первый был на этапе Кубка России в Йошкар-Оле), опередила соотечественницу на три балла. Погорилая исполнила программу в «плюсовой» зоне, получив небольшое понижение лишь за вращение «либела», которое оказалось третьего уровня сложности.

Сотсковой же присудили недокрут на двойном акселе. Погорилая шла второй с пока невысокими 69,05 балла, которые на Олимпиаде вряд ли будут конкурентоспособными, Сотскова — третьей (66,10).

Первое место сходу предсказуемо оккупировала канадка Кейтлин Осмонд (76,06), одна из главных соперниц двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой как, скорее всего, в декабрьском Финале Гран-при, так и в февральском Пхенчхане. Но на старте текущего сезона, как и на протяжении предыдущего цикла, россиянка серьезно опережает североамериканку и в короткой программе, и в произвольной.

Осмонд выиграла этап в Реджайне с результатом 212,91 балла, Медведева в Москве — с 231,21. Канадка, как и россиянка на других соревнованиях, получила «минус» за двойной аксель, да к тому же Осмонд потерпела неудачу при выполнении стартового каскада «тройной флип — тройной тулуп».

Мария Сотскова на турнире Finlandia Trophy | Источник: Reuters

Сотскова провела прокат стабильно, но с тремя недокрутами. «Я очень переживала, наблюдая за стартом Маши из Москвы, — поделилась тренер фигуристки Елена Буянова, не прибывшая в Канаду по личным обстоятельствам. — Тяжело не видеть глаза спортсмена в такой момент. Но она проявила себя настоящим бойцом, доказала, что способна кататься стабильно».

Сотскова обосновалась на второй позиции (192,52 в сумме) до первого в сезоне выхода Погорилой на произвольную программу. В Йошкар-Оле она снялась после короткой из-за болей в спине. Вскоре оказалось, что Анна проиграла не только Сотсковой, но и еще целому ряду спортсменок, уступающих ей по уровню. Она совершила три падения (два после прыжков, одно при заходе на «либелу»), 6 недокрутов, сдвоила лутц и риттбергер, не сделала флип и заняла итоговое 9-е место (156,89).

Когда Погорилая встала в финальную позу, канадская публика поддерживала ее стоя. А после между спортсменкой и ее тренером Анной Царевой случился неприятный диалог в зоне kiss’n'cry, отметившийся взаимными претензиями. Подобный крах у Погорилой случился в произвольной программе на чемпионате мира-2017 в Хельсинки, после которого она не была включена в состав участников командного чемпионата мира, а за год до этого — на этапе Гран-при в Китае.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Эшли Вагнер во время показательных выступлений | Источник: РИА "Новости"

У американки Эшли Вагнер как короткий, так и произвольный прокаты не заладились, ей засчитали множество недокрутов, неправильное ребро на лутце, но провальное выступление Погорилой позволило Вагнер стать третьей (183,94).

Ее соотечественница Кортни Хикс в обеих программах, пускай и с браком, но исполнила каскад «тройной флип — тройной риттбергер», который на взрослом уровне помимо нее был замечен только у россиянки Алины Загитовой, вступающей в борьбу за Гран-при на следующем этапе в Китае. Хикс в итоге оказалась четвертой.

Самарин обыграл «упрощенного» Чана

В соревнованиях одиночников Сёма Уно очень качественно исполнил четверной флип в короткой программе, неудачно — в произвольной, как и тулуп, зато отлично справился с риттбергером и спокойно победил (301,10).

Трехкратный чемпион мира Патрик Чан, шедший на промежуточном втором месте после короткой, несмотря на отказ от идеи прыгать второй четверной — сальхов, стал в итоге лишь четвертым, ведь не осилил канадец даже свой единственный четверной тулуп. Вторым оказался американец Джейсон Браун (261,14), откатавший за две программы с одним четверным тулупом, сделанным на тотальные «минус 3».

Сёма Уно (в центре), Джейсон Браун (слева) и Александр Самарин | Источник: Reuters

Третий — россиянин Александр Самарин (250,06), который во всех программах достаточно чисто исполни все четверные: в короткой четверной лутц и четверной тулуп в каскаде, а в произвольной тот же лутц и тулуп. Лишь два с половиной оборота воспитанник Светланы Соколовской выкрутил на акселе и получил недокрут на тройном акселе в каскаде с двойным тулупом.

Вирчу и Мойр обновили два мировых рекорда

Победу в парном катании одержали хозяева льда в Канаде — двукратные чемпионы мира Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (222,22), которые лишь на третий уровень сделали тройную подкрутку, но на «плюс» — четверной выброс сальхов. Немецкая пара Алена Савченко/Брюно Массо (215,66), лидировавшая после короткой программы, в произвольной сорвала параллельные прыжки, а вместо выброса тройной аксель сделала лишь двойной.

Третье место у французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре (214,37) с тройной подкруткой только второго уровня и неудачным выбросом четверной сальхов. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт стали четвертыми (192,70), сделав все выбросы на «плюс», но в три оборота. Сорвали в произвольной ученики Нины Мозер параллельные прыжки.

Олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 и действующие чемпионы мира канадцы Тесса Вирчу и Скотт Мойр безоговорочно победили, побив два собственных мировых рекорда — в короткой программе (82,68 балла против прежних 82,43) и по в сумме (199,86 против 198,62). За произвольный танец фигуристы получили 117,18 балла, что уступает мировому рекорду французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона (119,15).

Второе место в Реджайне завоевали другие канадцы Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (190,01), третье — американцы Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (189,43). Россияне Алла Лобода/Павел Дрозд — пятые (155,72).

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