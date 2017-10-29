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08:24 (мск), источник: Р-Спорт

Самарин занял третье место на Skate Canada

МОСКВА, 29 окт — Р-Спорт. Российский фигурист Александр Самарин занял третье место в соревнованиях одиночников на втором этапе Гран-при в Реджайне (Канада).

Источник: Reuters

Самарин за произвольную программу получил от судей 166,04 балла, а всего набрал 250,06 балла. Победу одержал японец Сёма Уно (301,10), вторым стал американец Джейсон Браун (261,14).

В сезоне-2016/17 Самарин завоевал серебро на чемпионате России, бронзу на чемпионате мира среди юниоров.

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