Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Самарин занял третье место на Skate Canada
МОСКВА, 29 окт —
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МОСКВА, 29 окт —
Самарин за произвольную программу получил от судей 166,04 балла, а всего набрал 250,06 балла. Победу одержал японец Сёма Уно (301,10), вторым стал американец Джейсон Браун (261,14).
В сезоне-2016/17 Самарин завоевал серебро на чемпионате России, бронзу на чемпионате мира среди юниоров.