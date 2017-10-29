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00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тренер — Погорилой: Я к тебе больше подходить не буду, одна будешь ездить

Тренер Анны Погорилой Анна Царева раскритиковала выступление фигуристки на этапе «Гран-при» в Канады.

Источник: РИА "Новости"

Россиянка заняла десятое место в произвольной программе и девятое — в сумме.

— Чего ты умираешь-то, у тебя ноги, что ли, отказывают? Тебе не кажется, что нужно побольше катать от начала до конца программу на тренировках? Что бы не один раз в неделю, а почаще? Аня, ты скорость-то набирай, риттбергер как будто с места делаешь. Понимаешь, ты как неживая, — сказала Царева Погорилой.

— Посмотрите, как вы дергали меня, — заметила Погорилая, сдерживая слезы.

— Ань, я к тебе вообще больше подходить не буду, будешь одна ездить, — резко ответила Царева.

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