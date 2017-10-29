Тренер — Погорилой: Я к тебе больше подходить не буду, одна будешь ездить

— Чего ты умираешь-то, у тебя ноги, что ли, отказывают? Тебе не кажется, что нужно побольше катать от начала до конца программу на тренировках? Что бы не один раз в неделю, а почаще? Аня, ты скорость-то набирай, риттбергер как будто с места делаешь. Понимаешь, ты как неживая, — сказала Царева Погорилой.