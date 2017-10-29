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Тренер — Погорилой: Я к тебе больше подходить не буду, одна будешь ездить
Тренер Анны Погорилой Анна Царева раскритиковала выступление фигуристки на этапе «Гран-при» в Канады.
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Тренер Анны Погорилой Анна Царева раскритиковала выступление фигуристки на этапе «Гран-при» в Канады.
Россиянка заняла десятое место в произвольной программе и девятое — в сумме.
— Чего ты
— Посмотрите, как вы дергали меня, — заметила Погорилая, сдерживая слезы.
— Ань, я к тебе вообще больше подходить не буду, будешь одна ездить, — резко ответила Царева.