Фигуристка Сотскова стала второй на Skate Canada
Российская фигуристка Мария Сотскова заняла второе место в соревнованиях женщин в одиночном катании на втором этапе
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Российская фигуристка Мария Сотскова заняла второе место в соревнованиях женщин в одиночном катании на втором этапе
Победительницей стала канадка Кэтлин Осмонд, выигравшая обе программы, хотя её произвольный прокат был совсем не безошибочным. На третье место по сумме двух программ поднялась американка Эшли Вагнер.
На выступлении в произвольной программе второй российской участницы, Анны Погорилой, сказались последствия травмы. Фигуристке не покорились многие элементы во второй части программы, в итоге она только девятая.
Фигурное катание. Второй этап
Женщины
1. Кэтлин Осмонд (Канада) — 212,91.
2. Мария Сотскова (Россия) — 192,52.
3. Эшли Вагнер (США) — 183,94…
9. Анна Погорилая (Россия) — 156,89.