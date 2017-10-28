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22:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигуристка Сотскова стала второй на Skate Canada

Российская фигуристка Мария Сотскова заняла второе место в соревнованиях женщин в одиночном катании на втором этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Канаде.

Источник: РИА "Новости"

Победительницей стала канадка Кэтлин Осмонд, выигравшая обе программы, хотя её произвольный прокат был совсем не безошибочным. На третье место по сумме двух программ поднялась американка Эшли Вагнер.

На выступлении в произвольной программе второй российской участницы, Анны Погорилой, сказались последствия травмы. Фигуристке не покорились многие элементы во второй части программы, в итоге она только девятая.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Реджина, Канада
Женщины

1. Кэтлин Осмонд (Канада) — 212,91.
2. Мария Сотскова (Россия) — 192,52.
3. Эшли Вагнер (США) — 183,94…
9. Анна Погорилая (Россия) — 156,89.

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