Денис Тен: Травма сделала меня сильнее

Несколько месяцев назад олимпийский призер Денис Тен получил тяжелую травму — разрыв голеностопа. Но даже это не пошатнуло его веры в собственные силы и сейчас спортсмен усиленно готовится к предстоящей Олимпиаде-2018, которая пройдет в г. Пхёнчхан (Корея) и даже согласился провести мастер-класс в Алматы.



«Два месяца назад я получил очень серьезную травму. Сейчас все в процессе восстановления, голеностоп — очень сложный сустав, потому что состоит из одной связки, в котором много хрящей и каждая из этих частиц должна восстановиться и на это требуется время. Я сейчас прохожу курс лечения, продолжаю тренировки, но не катаюсь на коньках», — говорит Денис Тен.



Как отмечает фигурист, в последние два года он уже испытывал проблемы со здоровьем. Все это — результат ежедневных нагрузок.



«В последние два года по принципу домино болезни у меня были везде и всюду. В этом году, так должно было случится, что меня ожидала кульминация. Но я не опускаю руки, я отношусь ко всему оптимистично и по-философски. Тело человек не выбирает, оно имеет свои лимиты. Я понял, что я могу принять свое тело таким, какое оно есть. Я чувствую в себе силы. У меня есть самое главное — внутренняя сила и это я считаю главным оружием на предстоящих Олимпийских играх», — сказал спортсмен.



Для Дениса Олимпиада в Корее станет третьей в его спортивной карьере. И, как признался Тен, сейчас он ощущает не только прилив сил, любовь к спорту, но и надеется достойно выступить на соревнованиях.



«Как спортсмену мне есть что предложить фигурному катанию. И в этом году, так сложились звезды, что я во всех параметрах чувствую себя комфортно, за исключением здоровья. Моя задача — выступить на Олимпиаде так, чтобы запомнилось, чтобы мне удалось оставить за собой слово, потому что олимпийская медаль в истории казахстанского спорта уже есть, она есть у меня лично. Многие спортсмены выигрывают медали, но мы их не запоминаем. Они выступают в разных видах спорта, бывают чемпионы, которые выигрывают и их забывают через год, через два. Моя задача — чтобы выступление и сама идея, сама подача были на высочайшем уровне», — говорит олимпийский призер.



Один из номеров, как стало об этом известно ранее, Денис исполнит под композицию Димаша Кудайбергенова.



«Для меня огромное удовольствие в этом году выступать под музыку, которую исполняет Димаш. Сама идея пришла из Канады, это было удивительное стечение обстоятельств, которое свело и Димаша, и наши команды, и хореографа. Для меня это честь, я большой поклонник Димаша. Уверен, придет тот день, когда он станет мировой звездой. Я очень благодарен ему, потому что, несмотря на сложный график, они записали специально версию для аккомпанемента моего выступления и оно войдет в мою олимпийскую программу», — рассказал Денис Тен.



Вместе с тем, сегодняшний мастер-класс от именитого спортсмена посетили юные воспитанники секций по фигурному катанию и даже те, кто никогда не ступал на лед.



Встретиться со звездой фигурного катания в этот день собрались десятки ребятишек, несмотря на то, что сам Денис на лед не вставал, а давал указания, стоя за бортиком.



«Когда я делал первые шаги, все было совсем иначе. Сегодня в рамках этого мастер-класса, наблюдая за детьми, я вспоминаю, что вырос в таких условиях: у меня не было ни “Халык Арены”, ни “Алматы Арены”, у меня не было профессиональных коньков. То есть это был дикий энтузиазм, фанатизм спорта. У меня получилось. И сегодня я понимаю, что эти дети тоже верят, что у них все получится и я думаю, что это возможно, нужно не бояться, а пробовать», — сказал Денис Тен.



Напомним, победитель всемирной зимней Универсиады-2017, а также призер многих международных соревнований Денис Тен ранее не раз приезжал в родной город, чтобы провести мастер-классы для будущих чемпионов по фигурному катанию. Прошлый урок Денис провел в мае этого года в ледовом дворце «Алматы арена». Более 20 ребят из различных регионов Казахстана были удостоены чести принять участие в трехдневном благотворительном мастер-классе Дениса Тена «Стремись ввысь».



Отметим, мастер-класс провела Федерация фигурного катания при поддержке «Жас Отана» и акимата города Алматы.