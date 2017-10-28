Денис Тен: Травма сделала меня сильнее
Известный казахстанский фигурист Денис Тен посетил Алматы, чтобы провести
Известный казахстанский фигурист Денис Тен посетил Алматы, чтобы провести
Несколько месяцев назад олимпийский призер Денис Тен получил тяжелую травму — разрыв голеностопа. Но даже это не пошатнуло его веры в собственные силы и сейчас спортсмен усиленно готовится к предстоящей Олимпиаде-2018, которая пройдет в г. Пхёнчхан (Корея) и даже согласился провести
«Два месяца назад я получил очень серьезную травму. Сейчас все в процессе восстановления, голеностоп — очень сложный сустав, потому что состоит из одной связки, в котором много хрящей и каждая из этих частиц должна восстановиться и на это требуется время. Я сейчас прохожу курс лечения, продолжаю тренировки, но не катаюсь на коньках», — говорит Денис Тен.
Как отмечает фигурист, в последние два года он уже испытывал проблемы со здоровьем. Все это — результат ежедневных нагрузок.
«В последние два года по принципу домино болезни у меня были везде и всюду. В этом году, так должно было случится, что меня ожидала кульминация. Но я не опускаю руки, я отношусь ко всему оптимистично и
Для Дениса Олимпиада в Корее станет третьей в его спортивной карьере. И, как признался Тен, сейчас он ощущает не только прилив сил, любовь к спорту, но и надеется достойно выступить на соревнованиях.
«Как спортсмену мне есть что предложить фигурному катанию. И в этом году, так сложились звезды, что я во всех параметрах чувствую себя комфортно, за исключением здоровья. Моя задача — выступить на Олимпиаде так, чтобы запомнилось, чтобы мне удалось оставить за собой слово, потому что олимпийская медаль в истории казахстанского спорта уже есть, она есть у меня лично. Многие спортсмены выигрывают медали, но мы их не запоминаем. Они выступают в разных видах спорта, бывают чемпионы, которые выигрывают и их забывают через год, через два. Моя задача — чтобы выступление и сама идея, сама подача были на высочайшем уровне», — говорит олимпийский призер.
Один из номеров, как стало об этом известно ранее, Денис исполнит под композицию Димаша Кудайбергенова.
«Для меня огромное удовольствие в этом году выступать под музыку, которую исполняет Димаш. Сама идея пришла из Канады, это было удивительное стечение обстоятельств, которое свело и Димаша, и наши команды, и хореографа. Для меня это честь, я большой поклонник Димаша. Уверен, придет тот день, когда он станет мировой звездой. Я очень благодарен ему, потому что, несмотря на сложный график, они записали специально версию для аккомпанемента моего выступления и оно войдет в мою олимпийскую программу», — рассказал Денис Тен.
Вместе с тем, сегодняшний
Встретиться со звездой фигурного катания в этот день собрались десятки ребятишек, несмотря на то, что сам Денис на лед не вставал, а давал указания, стоя за бортиком.
«Когда я делал первые шаги, все было совсем иначе. Сегодня в рамках этого
Напомним, победитель всемирной зимней Универсиады-2017, а также призер многих международных соревнований Денис Тен ранее не раз приезжал в родной город, чтобы провести
Отметим,