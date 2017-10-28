Погорилая вернулась после кошмара
Фигуристки Анна Погорилая и Мария Сотскова показали второй и третий результаты соответственно в короткой программе женского одиночного турнира на втором этапе
Фигуристки Анна Погорилая и Мария Сотскова показали второй и третий результаты соответственно в короткой программе женского одиночного турнира на втором этапе
Второй в сезоне этап
В ночь на субботу по московскому времени во всех четырех дисциплинах состоялся прокат коротких программ. У
21-летняя канадка получила от судей 76,06 балла: сумма вполне приличная, позволяющая спокойно чувствовать себя перед произвольной программой.
После провального чемпионата мира я много работала над собой, мне пришлось преодолевать многие сложности на тренировках и внутри себя.
Композиции Осмонд «Под небом Парижа» и «Милорд» включили тройную комбинацию с тройным тулупом, тройной лутц и двойной аксель. Хозяйка льда продемонстрировала высокий уровень сложности и улучшила лучший личный результат.
«Определенно, существуют вещи, которые я хочу еще улучшить, — отметила тем не менее канадка. Но сегодня я счастлива от того, что сумела нормально выполнить отточенные на тренировках упражнения, удалось сосредоточиться на каждом элементе. Чувствовала себя на льду уверенно, все прошло хорошо.
Россиянка Анна Погорилая отстала от своей главной соперницы на семь баллов (69,05). Если ее серебряной медали едва ли
«Я сделала все, что хотела довольно спокойно и уверенно, — отметила победительница Skate Canada-2014. — Конечно же, я понимаю, что этого недостаточно, но на сегодня я довольна. После провального чемпионата мира (13-е место. — «Газета.Ru») я много работала над собой, мне пришлось преодолевать многие сложности на тренировках и внутри себя. Никто не говорит, что жизнь проста. Надо вставать и двигаться дальше.
Третье место досталось еще одной россиянке Марии Сотсковой (66,10). В прокате под «Лебединое озеро» она провела, в том числе, тройной флип, но не довела до совершенства двойной аксель.
«В данном компоненте случилась ошибка, которая стоила мне нескольких очков, — посетовала спортсменка. Но в целом я очень довольна. Сумела показать болельщикам свои эмоции, это самое важное для меня сейчас. Вы работаете над элементами на тренировке, но во время официального выступления стремитесь показать красоту катания».
У мужчин Максим Ковтун не смог стартовать
Главная звезда этой части соревнований, трехкратный чемпион мира Патрик Чан сумел настроиться на выступление после проблем с перелетом и потери багажа. Опытный фигурист был близок к идеалу, но допустил одну грубую ошибку — вынужденно дотронулся рукой льда, что стоило ему лидерства (94,43).
«Эта неделя выдалась сумасшедшей, пришлось улаживать много организационных моментов, — рассказал Чан. — Я действительно не чувствовал себя комфортно, пока не разогрелся. А вообще очень доволен своим выступлением, учитывая ситуацию. Наслаждался прокатом, было приятно удержаться на ногах.
Первая строчка в протоколе у японца Сема Уно (103,62).
В состязании спортивных пар отечественный дуэт Наталья Забияко / Александр Энберт сумел достичь четвертого места (69,00). Сильнейшими здесь были Алена Савченко / Бруно Массо, представляющие Германию (77,34).
«Сейчас лишь начало сезона, поэтому присутствовали небольшие ошибки», — констатировал партнер. «Но я думаю, это хорошее начало, — добавила Савченко. — Нам просто нужно больше работать. Мы много времени посвятили тройному акселю, и он получается хорошо. Однажды и нынешние проблемы станут нашими преимуществами».
У танцоров
Зато маститые Тесса Вирту / Скотт Моир из Канады обновили собственный же мировой рекорд для короткой программы, который отныне равен 82,43.
«У нас была отличная летняя и осенняя подготовка, мы были очень в себе уверены, однако приехать и выполнить — это совершенно другая история, — констатировал Моир. — Замечательное межсезонье создало давление, но нам было приятно выйти и прокатать близко к тому, что было на тренировках. Конечно, остается то, что нам нужно улучшить. Но пока что мы улыбаемся».