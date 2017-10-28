Погорилая вернулась после кошмара

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Второй в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию, Skate Canada International 2017, впервые прошел на 7-тысячной арене Brandt Centre в Реджайне. Россия делегировала за океан спортсменов, которые неделей ранее не выступали на домашнем и открывавшем график серии этапе в столичном «Мегаспорте».

В ночь на субботу по московскому времени во всех четырех дисциплинах состоялся прокат коротких программ. У женщин-одиночниц промежуточное лидерство захватила действующая вице-чемпионка мира Кэйтлин Осмонд.

21-летняя канадка получила от судей 76,06 балла: сумма вполне приличная, позволяющая спокойно чувствовать себя перед произвольной программой.

После провального чемпионата мира я много работала над собой, мне пришлось преодолевать многие сложности на тренировках и внутри себя.

Композиции Осмонд «Под небом Парижа» и «Милорд» включили тройную комбинацию с тройным тулупом, тройной лутц и двойной аксель. Хозяйка льда продемонстрировала высокий уровень сложности и улучшила лучший личный результат.

«Определенно, существуют вещи, которые я хочу еще улучшить, — отметила тем не менее канадка. Но сегодня я счастлива от того, что сумела нормально выполнить отточенные на тренировках упражнения, удалось сосредоточиться на каждом элементе. Чувствовала себя на льду уверенно, все прошло хорошо.

Россиянка Анна Погорилая отстала от своей главной соперницы на семь баллов (69,05). Если ее серебряной медали едва ли что-то серьезно угрожает, то до золота будет добраться очень трудно. Во «Фламенко» нашей соотечественницы вошли и тройной луп, и двойной аксель, но отдельные элементы были оценены ниже, чем у Осмонд.

«Я сделала все, что хотела довольно спокойно и уверенно, — отметила победительница Skate Canada-2014. — Конечно же, я понимаю, что этого недостаточно, но на сегодня я довольна. После провального чемпионата мира (13-е место. — «Газета.Ru») я много работала над собой, мне пришлось преодолевать многие сложности на тренировках и внутри себя. Никто не говорит, что жизнь проста. Надо вставать и двигаться дальше.

Третье место досталось еще одной россиянке Марии Сотсковой (66,10). В прокате под «Лебединое озеро» она провела, в том числе, тройной флип, но не довела до совершенства двойной аксель.

«В данном компоненте случилась ошибка, которая стоила мне нескольких очков, — посетовала спортсменка. Но в целом я очень довольна. Сумела показать болельщикам свои эмоции, это самое важное для меня сейчас. Вы работаете над элементами на тренировке, но во время официального выступления стремитесь показать красоту катания».

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У мужчин Максим Ковтун не смог стартовать из-за проблем со здоровьем. Единственный участник от России Александр Самарин, добившийся серьезных успехов на юниорском уровне, лишь дебютирует на взрослом Гран-при. Тем не менее, ему удалось, что называется, с листа, занять высокую четвертую позицию (90,71).

Главная звезда этой части соревнований, трехкратный чемпион мира Патрик Чан сумел настроиться на выступление после проблем с перелетом и потери багажа. Опытный фигурист был близок к идеалу, но допустил одну грубую ошибку — вынужденно дотронулся рукой льда, что стоило ему лидерства (94,43).

«Эта неделя выдалась сумасшедшей, пришлось улаживать много организационных моментов, — рассказал Чан. — Я действительно не чувствовал себя комфортно, пока не разогрелся. А вообще очень доволен своим выступлением, учитывая ситуацию. Наслаждался прокатом, было приятно удержаться на ногах.

Первая строчка в протоколе у японца Сема Уно (103,62).

В состязании спортивных пар отечественный дуэт Наталья Забияко / Александр Энберт сумел достичь четвертого места (69,00). Сильнейшими здесь были Алена Савченко / Бруно Массо, представляющие Германию (77,34).

«Сейчас лишь начало сезона, поэтому присутствовали небольшие ошибки», — констатировал партнер. «Но я думаю, это хорошее начало, — добавила Савченко. — Нам просто нужно больше работать. Мы много времени посвятили тройному акселю, и он получается хорошо. Однажды и нынешние проблемы станут нашими преимуществами».

У танцоров вице-чемпионы мира среди юниоров-2017 Алла Лобода / Павел Дрозд перед сезоном ставили задачу проявить себя, катая программы чисто. Премьера получилась не слишком успешной: лишь шестой результат (62,60) с большим отставанием от третьего (почти 14 баллов).

Зато маститые Тесса Вирту / Скотт Моир из Канады обновили собственный же мировой рекорд для короткой программы, который отныне равен 82,43.