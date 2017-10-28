Погорилая вернулась после кошмара

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Приднестровье воссоединится с РФ после признания - Красносельский
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Крыму ответили на слова Собчак о новом референдуме
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Кубань
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Гамбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-96
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Кельн
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
17:00
Шахтер Д
Сталь Д
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Суонси
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Бордо
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Спартак М
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетико
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
20:00
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Даллас Старз2
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Ренн
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс1
Нэшвилл Предаторз2
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Болонья
Хоккей. НХЛ
02:30
Каролина Харрикейнз1
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБ5
Оттава Сенаторз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ2
Виннипег Джетс1
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Леганес
Хоккей. НХЛ
01:00
Вегас Голден Найтс7
Колорадо Эвеланш0
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Лимитные оковы. Как «Спартаку» преодолеть нехватку россиян
Канадские фигуристы установили мировой рекорд в коротком танце
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
21Два Буре на льду и хет-трик Ковальчука
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
11:58 (мск), источник: Газета.Ру

Погорилая вернулась после кошмара

Фигуристки Анна Погорилая и Мария Сотскова показали второй и третий результаты соответственно в короткой программе женского одиночного турнира на втором этапе Гран-при в Канаде. Остальные российские участники после первого соревновательного дня остались вне призовых мест.

Источник: Reuters

Второй в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию, Skate Canada International 2017, впервые прошел на 7-тысячной арене Brandt Centre в Реджайне. Россия делегировала за океан спортсменов, которые неделей ранее не выступали на домашнем и открывавшем график серии этапе в столичном «Мегаспорте».

В ночь на субботу по московскому времени во всех четырех дисциплинах состоялся прокат коротких программ. У женщин-одиночниц промежуточное лидерство захватила действующая вице-чемпионка мира Кэйтлин Осмонд.

21-летняя канадка получила от судей 76,06 балла: сумма вполне приличная, позволяющая спокойно чувствовать себя перед произвольной программой.

После провального чемпионата мира я много работала над собой, мне пришлось преодолевать многие сложности на тренировках и внутри себя.

Композиции Осмонд «Под небом Парижа» и «Милорд» включили тройную комбинацию с тройным тулупом, тройной лутц и двойной аксель. Хозяйка льда продемонстрировала высокий уровень сложности и улучшила лучший личный результат.

«Определенно, существуют вещи, которые я хочу еще улучшить, — отметила тем не менее канадка. Но сегодня я счастлива от того, что сумела нормально выполнить отточенные на тренировках упражнения, удалось сосредоточиться на каждом элементе. Чувствовала себя на льду уверенно, все прошло хорошо.

Россиянка Анна Погорилая отстала от своей главной соперницы на семь баллов (69,05). Если ее серебряной медали едва ли что-то серьезно угрожает, то до золота будет добраться очень трудно. Во «Фламенко» нашей соотечественницы вошли и тройной луп, и двойной аксель, но отдельные элементы были оценены ниже, чем у Осмонд.

«Я сделала все, что хотела довольно спокойно и уверенно, — отметила победительница Skate Canada-2014. —  Конечно же, я понимаю, что этого недостаточно, но на сегодня я довольна. После провального чемпионата мира (13-е место. — «Газета.Ru») я много работала над собой, мне пришлось преодолевать многие сложности на тренировках и внутри себя. Никто не говорит, что жизнь проста. Надо вставать и двигаться дальше.

Третье место досталось еще одной россиянке Марии Сотсковой (66,10). В прокате под «Лебединое озеро» она провела, в том числе, тройной флип, но не довела до совершенства двойной аксель.

«В данном компоненте случилась ошибка, которая стоила мне нескольких очков, — посетовала спортсменка. Но в целом я очень довольна. Сумела показать болельщикам свои эмоции, это самое важное для меня сейчас. Вы работаете над элементами на тренировке, но во время официального выступления стремитесь показать красоту катания».

Читайте также
Погорилая и Сотскова: проснуться в Канаде

У мужчин Максим Ковтун не смог стартовать из-за проблем со здоровьем. Единственный участник от России Александр Самарин, добившийся серьезных успехов на юниорском уровне, лишь дебютирует на взрослом Гран-при. Тем не менее, ему удалось, что называется, с листа, занять высокую четвертую позицию (90,71).

Главная звезда этой части соревнований, трехкратный чемпион мира Патрик Чан сумел настроиться на выступление после проблем с перелетом и потери багажа. Опытный фигурист был близок к идеалу, но допустил одну грубую ошибку — вынужденно дотронулся рукой льда, что стоило ему лидерства (94,43).

«Эта неделя выдалась сумасшедшей, пришлось улаживать много организационных моментов, — рассказал Чан. — Я действительно не чувствовал себя комфортно, пока не разогрелся. А вообще очень доволен своим выступлением, учитывая ситуацию. Наслаждался прокатом, было приятно удержаться на ногах.

Первая строчка в протоколе у японца Сема Уно (103,62).

В состязании спортивных пар отечественный дуэт Наталья Забияко / Александр Энберт сумел достичь четвертого места (69,00). Сильнейшими здесь были Алена Савченко / Бруно Массо, представляющие Германию (77,34).

«Сейчас лишь начало сезона, поэтому присутствовали небольшие ошибки», — констатировал партнер. «Но я думаю, это хорошее начало, — добавила Савченко. — Нам просто нужно больше работать. Мы много времени посвятили тройному акселю, и он получается хорошо. Однажды и нынешние проблемы станут нашими преимуществами».

У танцоров вице-чемпионы мира среди юниоров-2017 Алла Лобода / Павел Дрозд перед сезоном ставили задачу проявить себя, катая программы чисто. Премьера получилась не слишком успешной: лишь шестой результат (62,60) с большим отставанием от третьего (почти 14 баллов).

Зато маститые Тесса Вирту / Скотт Моир из Канады обновили собственный же мировой рекорд для короткой программы, который отныне равен 82,43.

«У нас была отличная летняя и осенняя подготовка, мы были очень в себе уверены, однако приехать и выполнить — это совершенно другая история, — констатировал Моир. — Замечательное межсезонье создало давление, но нам было приятно выйти и прокатать близко к тому, что было на тренировках. Конечно, остается то, что нам нужно улучшить. Но пока что мы улыбаемся».

 Замглавы МВД подал в отставку из-за ареста подчиненного
Обнародовано видео испытаний российской ядерной триады
За ЦСКА становится страшно
Шайба Радулова принесла «Далласу» волевую победу над «Калгари»
Лимитные оковы. Как «Спартаку» преодолеть нехватку россиян
Догнать Гвардьолу вообще реально? Анонс 10-го тура АПЛ
«Спартак» победил московское «Динамо» в КХЛ впервые с 2011 года
Тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе
Спорт-Экспресс
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь