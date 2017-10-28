Погорилая занимает второе место после короткой программы на Гран-при Канады

Гран-при Канады в нынешнем сезоне проходит на арене «Евраз-Центр» в Реджайне и завершится в воскресенье. Реджайна впервые принимает эти соревнования, которые каждый год проходят в разных городах страны. В прошлом сезоне канадский этап Гран-при состоялся в Миссиссоге, где в одиночном катании победили канадец Патрик Чан и россиянка Евгения Медведева, а также канадская пара Меган Дюамель/Эрик Редфорд и танцевальный дуэт Тесса Вирту/Скотт Моир.