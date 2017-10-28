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00:10 (мск), источник: ТАСС

Погорилая занимает второе место после короткой программы на Гран-при Канады

ТАСС, 27 октября. Россиянка Анна Погорилая заняла второе место в короткой программе на Гран-при Канады по фигурному катанию.

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Погорилая заработала 69,05 балла. Выиграла короткую программу канадка Кэтлин Осмонд (76,06). Третье место заняла россиянка Мария Сотскова (66,10).

Фигуристки покажут произвольную программу в субботу. Позднее в пятницу короткие программы представят танцевальные дуэты, пары и мужчины.

Гран-при Канады в нынешнем сезоне проходит на арене «Евраз-Центр» в Реджайне и завершится в воскресенье. Реджайна впервые принимает эти соревнования, которые каждый год проходят в разных городах страны. В прошлом сезоне канадский этап Гран-при состоялся в Миссиссоге, где в одиночном катании победили канадец Патрик Чан и россиянка Евгения Медведева, а также канадская пара Меган Дюамель/Эрик Редфорд и танцевальный дуэт Тесса Вирту/Скотт Моир.

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