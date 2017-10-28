Погорилая занимает второе место после короткой программы на Гран-при Канады
ТАСС, 27 октября. Россиянка Анна Погорилая заняла второе место в короткой программе на
ТАСС, 27 октября. Россиянка Анна Погорилая заняла второе место в короткой программе на
Погорилая заработала 69,05 балла. Выиграла короткую программу канадка Кэтлин Осмонд (76,06). Третье место заняла россиянка Мария Сотскова (66,10).
Фигуристки покажут произвольную программу в субботу. Позднее в пятницу короткие программы представят танцевальные дуэты, пары и мужчины.