Погорилая и Сотскова: проснуться в Канаде
Сегодня в Реджайне стартует второй этап серии «Гран-при» — Skate Canada, который наверняка окажет влияние на распределение путевок в олимпийскую сборную России.
Сегодня в Реджайне стартует второй этап серии «Гран-при» — Skate Canada, который наверняка окажет влияние на распределение путевок в олимпийскую сборную России.
Если в последний момент не случится неожиданностей, канадский этап «Гран-при» даст нам долгожданную возможность посмотреть в
Дополнительным стимулом для Погорилой в Реджайне должно стать очное соперничество с Марией Сотсковой. Одна из самых ярких дебютанток прошлого сезона на контрольных прокатах в Сочи оставила неоднозначное впечатление, но затем выиграла турнир в Финляндии. Учитывая, что на этом же этапе «Гран-при» также будут выступать канадка Кэтлин Осмонд и американка Эшли Вагнер, от результатов на Skate Canada во многом будет зависеть, смогут ли россиянки побороться за выход в финал серии.
ДВА ПОДХОДА
Соревнования пар на канадском этапе по составу участников вполне тянут на звание гвоздя программы. Особенно интересно, как в этом сезоне будут выглядеть в сравнении с другими претендентами на олимпийские медали хозяева турнира Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд. И как их будут судить. В прошлом сезоне двукратные чемпионы мира как будто потеряли расположение арбитров, что в сочетании с собственными ошибками привело их лишь к седьмому месту на чемпионате мира. Для Алены Савченко и Бруно Массо ЧМ сложился куда успешнее. Но в то же время понятно, что применительно к Олимпиаде выдающуюся парницу интересует не просто очередная медаль не высшего достоинства.
Накануне Skate Canada
НОВЫЙ ШАНС ДЛЯ «МУЛЕН РУЖ»
В танцах на льду главной приманкой турнира будут Тесса Вирту и Скотт Моир. Выдающиеся канадцы в сентябре чрезвычайно эффектно исполнили короткий танец на небольшом турнире в Монреале, собрав множество восторженных отзывов и намекнув, что как минимум в первой половине сезона этот первый вид программы должен остаться за ними. Произвольный танец «Мулен Руж» пока не произвел столь же неизгладимого впечатления, но на дворе в конце концов всего лишь октябрь.
В Реджайне также выступят Кэйтлин Уивер/Эндрю Поже — еще одни несомненные претенденты на попадание в финал «Гран-при». Еще одна приманка турнира танцоров — очное соперничество канадских дуэтов с Мэдисон Хаббелл/Закари Донахью. Американская пара, будучи формально третьим номером своей сборной, весной едва не сотворила сенсацию на чемпионате мира. Мэдисон и Закари стали третьими в коротком танце и, не случись обидного падения на элементе, вполне могли забрать себе и итоговую бронзу. Есть все основания внимательно следить за тем, как они покажут себя в олимпийском сезоне.
КАЛЕНДАРЬ
27 октября, пятница
22.00 Женщины. Короткая программа
23.50 Танцы. Короткий танец
28 октября, суббота
3.00 Мужчины. Короткая программа
5.00 Пары. Короткая программа
20.00 Женщины. Произвольная программа
22.15 Танцы. Произвольный танец
28 октября, воскресенье
1.50 Мужчины. Произвольная программа
4.00 Пары. Произвольная программа.
РОССИЯНЕ НА SKATE CANADA-2017
Мужчины. Александр Самарин
Женщины. Анна Погорилая, Мария Сотскова
Пары. Наталия Забияко/Александр Энберт
Танцы. Алла Лобода/Павел Дрозд.