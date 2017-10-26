Тен рассказал о своем лечении после травмы

Информацию спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. Он снял, как проходит курс физиотерапии и какие процедуры ему приходится принимать каждый день: «Небольшой инсайд из ежедневной рутины физио-лечения».

Комментаторы единогласно желают спортсмену выздоровления и новых успехов на льду.



Напомним, 10 августа Денис Тен разорвал голеностоп при подготовке к ледовому шоу.



«10 августа, в преддверии ледового шоу в Корее, произошел инцидент, в результате которого я разорвал голеностоп. Из 4 наиболее важных связок сустава, 2 были критически повреждены. Я до сих пор помню этот звук лопающихся мягких тканей и ощущение, а точнее его отсутствие, частично парализованного сустава».