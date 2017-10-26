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17:10 (мск), источник: Sports.kz

Тен рассказал о своем лечении после травмы

Казахстанский фигурист Денис Тен рассказал о том, как проходит его лечение и восстановление после травмы, передает Zakon.kz.

Информацию спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram. Он снял, как проходит курс физиотерапии и какие процедуры ему приходится принимать каждый день: «Небольшой инсайд из ежедневной рутины физио-лечения».

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Комментаторы единогласно желают спортсмену выздоровления и новых успехов на льду.

Напомним, 10 августа Денис Тен разорвал голеностоп при подготовке к ледовому шоу.

«10 августа, в преддверии ледового шоу в Корее, произошел инцидент, в результате которого я разорвал голеностоп. Из 4 наиболее важных связок сустава, 2 были критически повреждены. Я до сих пор помню этот звук лопающихся мягких тканей и ощущение, а точнее его отсутствие, частично парализованного сустава».

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