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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

Фигуристы из 22 стран сразятся в двух рейтинговых турнирах на «Минск-Арене»

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные рейтинговые соревнования по фигурному катанию на коньках серии из двух турниров «Челленджер» и «Минск-Арена Айс Стар» пройдут 26—29 октября при участии спортсменов из 22 стран, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе конькобежцев.

Источник: РИА "Новости"

Всего ожидается около 300 фигуристов. В турнире «Минск-Арена Айс Стар», который стартует в четверг, на лед конькобежного стадиона «Минск-Арены» выйдут представители младших возрастных категорий (юниоры, эдвансд и бэйсик новисы, дети 2006 года рождения и младше, дети 2008 года рождения и младше). В «Челленджере» участвуют взрослые спортсмены, которые смогут набрать на этих рейтинговых соревнованиях дополнительные баллы и получить допуск к будущим чемпионатам Европы и мира (то же касается и юниоров). Эти соревнования пройдут на главной площадке «Минск-Арены», первые выступления в «Челленджере’состоятся в пятницу.

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Среди известных имен — мастера спортивных танцев на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия), Сара Хуртадо и Кирилл Халявин (Испания), Изабелла Тобиас и Илья Ткаченко (Израиль), Анна Каппеллини и Лука Ланотте (Италия); одиночники Йоши Хельгессон (Швеция), Морис Квителашвили (Грузия), Алексей Быченко и Даниэль Самохин (Израиль), Сергей Воронов (Россия).

Честь Беларуси на соревнованиях будут отстаивать в одиночном катании Антон Карпук, Яков Зенько, Анна Порошина, Мария Салдакаева, Татьяна Черная, Екатерина Пахамович; в танцах на льду — пары Виктория Ковалева и Юрий Беляев, Анна Кубликова и Юрий Гулицкий.

Впервые соревнования «Ice Star» состоялись в белорусской столице в сентябре 2012 года. С сезона 2012/13 они уже были включены в перечень рейтинговых турниров ИСУ. Их главными непосредственными организаторами являются Министерство спорта и туризма Беларуси, Белорусский союз конькобежцев, МКСК «Минск-Арена». Нынешний турнир включен в календарь спортивных соревнований Международного союза конькобежцев.

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