Фигуристы из 22 стран сразятся в двух рейтинговых турнирах на «Минск-Арене»

Всего ожидается около 300 фигуристов. В турнире «Минск-Арена Айс Стар», который стартует в четверг, на лед конькобежного стадиона «Минск-Арены» выйдут представители младших возрастных категорий (юниоры, эдвансд и бэйсик новисы, дети 2006 года рождения и младше, дети 2008 года рождения и младше). В «Челленджере» участвуют взрослые спортсмены, которые смогут набрать на этих рейтинговых соревнованиях дополнительные баллы и получить допуск к будущим чемпионатам Европы и мира (то же касается и юниоров). Эти соревнования пройдут на главной площадке «Минск-Арены», первые выступления в «Челленджере’состоятся в пятницу.