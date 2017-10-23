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20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Авербух: У Медведевой есть шанс стать легендарной чемпионкой, войти в историю

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух, подводя итоги московского этапа Гран-при по фигурному катанию, подробно остановился на выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая незадолго до старта в столице сменила поставленную им программу на «Анну Каренину».

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Вице-чемпион Олимпийских игр Илья Авербух, подводя итоги московского этапа Гран-при по фигурному катанию, подробно остановился на выступлении двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая незадолго до старта в столице сменила поставленную им программу на «Анну Каренину».

«Во-первых, поздравляю Женю с победой на турнире. Ей очень сложно в психологическом плане, потому что все по умолчанию ждут от неё олимпийского золота. В столь юном возрасте выдерживать такой натиск непросто. Но её выступление вызывает восхищение. На мой взгляд, обе её программы не выглядят на 100%, но в этом нет ничего страшного. Сезон только начался, и глупо требовать от Медведевой запредельного катания. Если ей комфортнее выполнять техническую базу элементов в презентованной программе, то я всячески это приветствую. Важно кататься чисто и безукоризненно, ведь основные соперницы в Москве не участвовали. Любая программа делается под спортсмена, а не фигуриста подгоняют под неё.

Обидно ли, что заменила мою произвольную программу? А что в этом такого? Ничего в этом событии фантастического и экстраординарного нет.

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У Жени есть шанс стать легендарной чемпионкой. Приезжать на Олимпиаду в качестве двукратной чемпионки мира — большая ответственность. Но именно такие ситуации делают чемпионов легендарными. Если другая фигуристка выиграет в Южной Корее, то она просто станет олимпийской чемпионкой, не станет великой, а Женя как раз может ещё раз войти в историю.

У Медведевой светлая голова на плечах, сильное окружение, которое не даёт сбавлять оборотов. Мне кажется ей идут на пользу тренировки со своей главной конкуренткой Алиной Загитовой. На сегодняшний день я считаю её и канадку Кейтлин Осмонд — главными соперницами Медведевой. Женя видит, как работает Загитова, это её мотивирует и подгоняет, — приводит слова Авербуха RT на русском.

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