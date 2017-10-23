Тарасова и Морозов планируют выйти на пик формы перед стартом Олимпиады-2018

На прошедшем в Москве этапе Гран-при Тарасова и Морозов стали победителями в соревнованиях спортивных пар.

«Мы считаем, что входим в сезон грамотно, сейчас не должна быть стопроцентная готовность, потому что главные старты впереди. Если ты будешь готов в начале сезона, то к концу сезона может произойти спад. В этом плане Нина Михайловна (Мозер, тренер спортсменов — прим. ТАСС) очень точно подходит к подготовке спортсменов, она знает, как нужно готовиться конкретно в олимпийский сезон. У нас все идет по плану, как и должно быть, на пик физической формы планируем выйти к январю-февралю», — сказала Тарасова.

По словам фигуристки, пара не будет вносить кардинальных изменений в свои программы в олимпийский сезон. «В короткой программе мы сделали тройной подкрут, в произвольной — четверной. По элементам у нас остался прошлогодний набор, единственное, у нас поменялась одна поддержка в связи с правилами», — сказала Тарасова.

«Форсировать подготовку мы точно не будем в начале сезона, — продолжил Морозов. — Входим постепенно, это видно по нашим прокатам в турнирах. В Сочи мы не очень сделали свои прокаты, показали программы, многие их никак не восприняли. На турнире в Оберстдорфе мы прокатали программы лучше, чище, они смотрелись совсем по-другому, люди по- другому ее оценивают».

«Этот этап Гран-при стал третьим соревнованием в новом сезоне, и здесь мы уже показали программы со всеми элементами, произвольная получилась практически чистая, были одна-две помарки. Идем постепенно вверх, набираем форму, все в плановом режиме», — заключил фигурист.

На статус фаворита Игр-2018 не обращаем внимания

Как заявил Морозов, фигуристы не обращают внимания на слова о том, что они являются одними из фаворитов предстоящих Олимпийских игр. «Статус фаворитов — это не титул, это статус, названный болельщиками, спортсмены не обращают на него внимания. У нас есть цель, но мы на ней не концентрируемся, мы просто к ней идем», — отметил он.

Следующим турниром для Тарасовой и Морозова станет этап Гран-при во французском Гренобле с 17 по 19 ноября. «Когда нам распределяли Гран-при, и нам попались Москва и Гренобль, то мы очень обрадовались, что этапы будут на одном континенте, летать никуда не нужно, это удобно», — сказал Морозов.