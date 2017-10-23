Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Учимся тренироваться с Евгенией Медведевой
Телеканал ОКР (ROC TV) и «Одноклассники» начинают совместный спецпроект «Правильный спорт».
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Телеканал ОКР (ROC TV) и «Одноклассники» начинают совместный спецпроект «Правильный спорт».
Учимся тренироваться и делать отдельные упражнения вместе со звездами российского спорта. Сегодня — удивительная тренировка в стиле