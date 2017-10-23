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12:52 (мск)

Учимся тренироваться с Евгенией Медведевой

Телеканал ОКР (ROC TV) и «Одноклассники» начинают совместный спецпроект «Правильный спорт».

Источник: Reuters

Учимся тренироваться и делать отдельные упражнения вместе со звездами российского спорта. Сегодня — удивительная тренировка в стиле хип-хоп с непревзойденной Евгенией Медведевой, победительницей первого этапа «Гран-при» 2017 года по фигурному катанию, состоявшегося в Москве.

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