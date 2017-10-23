Костнер: Липницкой не должно быть стыдно за завершение карьеры
В женском одиночном катании на московском этапе
В женском одиночном катании на московском этапе
Подошел к концу московский этап
Серебро московского этапа
Когда стало ясно, что Каролина в упорной борьбе заняла второе место, на нее со всех сторон посыпался поток поздравлений. Ее обнимали недавние соперницы, итальянские журналисты, в
К итальянке подошла и семейная пара бывших фигуристов Алексея Тихонова и Марии Петровой, которые в свое время были чемпионами мира, Европы и России.
— Ты все еще в одиночном катании? — пошутил Алексей, на что Каролина молниеносно ответила:
— Много раз просила Максима Маринина встать со мной в пару, но он отказался.
Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось застать Каролину в опустевшем зале после итоговой
— Вы завоевали свою первую медаль на профессиональном уровне именно в Москве — это была бронза на чемпионате мира в 2005 году. Какие воспоминания вы храните о том визите в столицу России?
— Когда я в первый раз приехала в Москву на соревнования, мне посчастливилось пересечься с фантастической российской фигуристкой Ириной Слуцкой и знаменитой американкой Мишель Кван. Они были моими главными кумирами — я росла, наблюдая за их выступлениями по телевизору. Ирина на том чемпионате мира победила, а вот Кван я обогнала: она стала четвертой, а я завоевала бронзу — это было просто потрясающе!
Теперь же разница в том, что я сама являюсь состоявшейся спортсменкой и встречаю в Москве много юных фигуристов. Это так забавно — осознавать, как проходит время и все изменяется.
Я узнаю тот взгляд, которым на меня теперь смотрят молодые спортсмены: я так же наблюдала за своими идолами в свой первый приезд в Москву.
Надеюсь, я смогу быть хорошим примером и источником вдохновения для маленьких фигуристов.
Москва для меня — это особенное место, и не только
— Российские фигуристы
— Когда я была ребенком, я смотрела за выступлениями Алексея Урманова, Алексея Ягудина, всех российских пар, Марии Бутырской, Ирины Слуцкой.
Все еще храню много приятных воспоминаний о том периоде фигурного катания. Думаю, впереди нас ждет еще немало прекрасных моментов, связанных с российскими фигуристами: они невероятно сильны, молоды и преданны своему делу, так что я счастлива быть рядом с ними и черпать их энергетику.
Однако хочу отметить, что страсть к фигурному катанию всегда была внутри меня. Даже когда я была маленькой, я надевала балетную пачку и постоянно танцевала вокруг дома, включая громкую музыку. Мой брат часто сердился на меня за это (смеется).
Гуляя по улицам с мамой, я не могла ходить, как все нормальные люди, — все время подпрыгивала и делала па, словно исполняю
В детском возрасте я занималась лыжами и фигурным катанием одновременно, потому что в моем городке абсолютно все катаются на лыжах. Однако, в отличие от большинства местных жителей, я любила коньки гораздо больше, и, когда мне было 14, я сделала свой окончательный выбор. Это было совсем не сложно.
— В России сейчас очень много талантливых юных фигуристок, но, к сожалению, многие из них сталкиваются с проблемой быстрого физического роста и не могут продолжать кататься на прежнем уровне. В 19 лет, например, карьеру завершила олимпийская чемпионка Юлия Липницкая…
— Да, я знаю об этой ситуации. Мое мнение по этой проблеме таково: каждый должен в
Вот почему каждая девушка должна в определенный момент взять и принять это решение. Покинуть свой вид спорта безумно сложно.
Никто не имеет права критиковать решение тех, кто завершил карьеру. Желаю Юлии, чтобы она нашла свой собственный путь и была очень счастлива.
Она была действительно прекрасной фигуристкой, и ей не должно быть стыдно или грустно за то, что произошло.