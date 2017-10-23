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08:43 (мск), источник: Газета.Ру

Костнер: Липницкой не должно быть стыдно за завершение карьеры

В женском одиночном катании на московском этапе Гран-при предсказуемо победила 17-летняя российская звезда Евгения Медведева. А вот обладательница серебряной медали определилась в упорной борьбе, и ей стала 30-летняя итальянка Каролина Костнер. В эксклюзивном интервью «Газете.Ru» фигуристка поведала о российском шлейфе в ее долгой карьере, поделилась мнением о судьбе Юлии Липницкой и рассказала, почему Москва для нее — особенное место.

Источник: Газета.Ру

Подошел к концу московский этап Гран-при по фигурному катанию, отгремели показательные выступления, состоялись церемонии награждения. Пьедестал почета у женщин выглядел так, словно вместе с одной из фигуристок на него взобралась молодой тренер — так солидно смотрелась элегантная Каролина Костнер рядом с детскими личиками 17-летней победительницы Евгении Медведевой и 16-летней обладательницы бронзы Вакабы Хигути из Японии.

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Серебро московского этапа Гран-при в такой конкуренции — это действительно очень хорошее достижение для итальянки, которая сумела в 30 лет перезапустить свою карьеру и теперь составляет серьезную конкуренцию юным девушкам, которые за счет другого строения тела и более легкого веса порой выдают просто сумасшедший уровень сложности.

Когда стало ясно, что Каролина в упорной борьбе заняла второе место, на нее со всех сторон посыпался поток поздравлений. Ее обнимали недавние соперницы, итальянские журналисты, в микст-зону, где фигуристы общаются с прессой, даже спустилась заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, чтобы авторитетно произнести «Каролиночка! Молодец, хвалю!», на что Костнер смущенно выговорила по-русски: «Спасибо».

К итальянке подошла и семейная пара бывших фигуристов Алексея Тихонова и Марии Петровой, которые в свое время были чемпионами мира, Европы и России.

— Ты все еще в одиночном катании? — пошутил Алексей, на что Каролина молниеносно ответила:

— Много раз просила Максима Маринина встать со мной в пару, но он отказался.

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Корреспонденту «Газеты.Ru» удалось застать Каролину в опустевшем зале после итоговой пресс-конференции и многочисленных фото со всеми желающими, чтобы задать ей несколько вопросов для эксклюзивного интервью.

— Вы завоевали свою первую медаль на профессиональном уровне именно в Москве — это была бронза на чемпионате мира в 2005 году. Какие воспоминания вы храните о том визите в столицу России?

— Когда я в первый раз приехала в Москву на соревнования, мне посчастливилось пересечься с фантастической российской фигуристкой Ириной Слуцкой и знаменитой американкой Мишель Кван. Они были моими главными кумирами — я росла, наблюдая за их выступлениями по телевизору. Ирина на том чемпионате мира победила, а вот Кван я обогнала: она стала четвертой, а я завоевала бронзу — это было просто потрясающе!

Теперь же разница в том, что я сама являюсь состоявшейся спортсменкой и встречаю в Москве много юных фигуристов. Это так забавно — осознавать, как проходит время и все изменяется.

Я узнаю тот взгляд, которым на меня теперь смотрят молодые спортсмены: я так же наблюдала за своими идолами в свой первый приезд в Москву.

Надеюсь, я смогу быть хорошим примером и источником вдохновения для маленьких фигуристов.

Москва для меня — это особенное место, и не только из-за хороших результатов, но еще и потому, что отношение людей ко мне здесь необычайно теплое. Хотя я не являюсь российской спортсменкой, местные зрители очень ценят мое катание и всегда особенно приветствуют меня — за это я очень благодарна.

— Российские фигуристы как-то повлияли на ваше решение посвятить жизнь этому виду спорта?

— Когда я была ребенком, я смотрела за выступлениями Алексея Урманова, Алексея Ягудина, всех российских пар, Марии Бутырской, Ирины Слуцкой.

Все еще храню много приятных воспоминаний о том периоде фигурного катания. Думаю, впереди нас ждет еще немало прекрасных моментов, связанных с российскими фигуристами: они невероятно сильны, молоды и преданны своему делу, так что я счастлива быть рядом с ними и черпать их энергетику.

Однако хочу отметить, что страсть к фигурному катанию всегда была внутри меня. Даже когда я была маленькой, я надевала балетную пачку и постоянно танцевала вокруг дома, включая громкую музыку. Мой брат часто сердился на меня за это (смеется).

Гуляя по улицам с мамой, я не могла ходить, как все нормальные люди, — все время подпрыгивала и делала па, словно исполняю какую-то программу.

В детском возрасте я занималась лыжами и фигурным катанием одновременно, потому что в моем городке абсолютно все катаются на лыжах. Однако, в отличие от большинства местных жителей, я любила коньки гораздо больше, и, когда мне было 14, я сделала свой окончательный выбор. Это было совсем не сложно.

— В России сейчас очень много талантливых юных фигуристок, но, к сожалению, многие из них сталкиваются с проблемой быстрого физического роста и не могут продолжать кататься на прежнем уровне. В 19 лет, например, карьеру завершила олимпийская чемпионка Юлия Липницкая…

— Да, я знаю об этой ситуации. Мое мнение по этой проблеме таково: каждый должен в какой-то момент принять решение — посвящать свою жизнь спорту или нет. Фигурное катание — очень сложный вид спорта. Если ты занимаешься им на невероятно высоком уровне в очень юном возрасте, то в какой-то момент начинаешь испытывать трудности, поскольку тебе же тоже хочется почувствовать себя нормальным подростком. Кому-то хотелось бы уделять больше внимания школе, попробовать свои силы в университете. Да и просто сходить куда-то развлечься с друзьями, уехать на каникулы со своей второй половинкой! Но ты не можешь.

Вот почему каждая девушка должна в определенный момент взять и принять это решение. Покинуть свой вид спорта безумно сложно.

Никто не имеет права критиковать решение тех, кто завершил карьеру. Желаю Юлии, чтобы она нашла свой собственный путь и была очень счастлива.

Она была действительно прекрасной фигуристкой, и ей не должно быть стыдно или грустно за то, что произошло.

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