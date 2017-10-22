Денис Тен вернулся на лед под знаменитую песню в исполнении Димаша Кудайбергена

На очередных соревнованиях Тен выбрал композицию на французском языке S.O.S. d`un terrien en détresse. И не случайно, ведь впервые этот номер он показал во Франции. «Дорогой Димаш. Выступать под твою композицию — невероятная честь для меня. С ней была создана особенная связь, что немаловажно в этот особенный, Олимпийский год. Два месяца назад, я получил самую сложную травму в своей карьере… но вопреки прогнозам врачей, уже на этой неделе, во Франции, мне посчастливилось представить публике нашу коллаборацию. В преддверии Олимпийских Игр, ожидается много работы, включая “активную реабилитацию” и многочисленные часы тренировок. Будет много других соревнований и испытаний. Но с такой фантастической поддержкой — я знаю, я готов ко всему! Спасибо Тебе за то, что ты есть! Твой талант — это гордость и достояние всего Казахстана!» — отметил фигурист.