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09:02 (мск), источник: Vesti.kz

Денис Тен вернулся на лед под знаменитую песню в исполнении Димаша Кудайбергена

Самый титулованный спортсмен Казахстана по фигурному катанию Денис Тен вернулся на лед после травмы голеностопа, сообщает Тengrinews.kz. Свое возвращение фигурист ознаменовал новой программой, подготовленную под знаменитую песню в исполнении Димаша Кудайбергена.

На очередных соревнованиях Тен выбрал композицию на французском языке S.O.S. d`un terrien en détresse. И не случайно, ведь впервые этот номер он показал во Франции. «Дорогой Димаш. Выступать под твою композицию — невероятная честь для меня. С ней была создана особенная связь, что немаловажно в этот особенный, Олимпийский год. Два месяца назад, я получил самую сложную травму в своей карьере… но вопреки прогнозам врачей, уже на этой неделе, во Франции, мне посчастливилось представить публике нашу коллаборацию. В преддверии Олимпийских Игр, ожидается много работы, включая “активную реабилитацию” и многочисленные часы тренировок. Будет много других соревнований и испытаний. Но с такой фантастической поддержкой — я знаю, я готов ко всему! Спасибо Тебе за то, что ты есть! Твой талант — это гордость и достояние всего Казахстана!» — отметил фигурист.

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Впрочем сам Димаш Кудайберген не остался в стороне. Певец поздравил Тена с возвращением на лед и назвал себя его поклонником. «Молодец, Денис! Разве не счастье ли, то что наше искусство и спорт сошлись в одном месте? Мой современник, золотой брат, патриот своей страны, благодаря кому спорт Казахстана поднимается на мировой уровень! После серьезной травмы мой друг вернулся на ледовую арену, где выступил с храбрым характером, танцевальным мастерством, превосходным вкусом, как настоящий мужчина под песню моего исполнения. Даже когда у нас растяжение сухожилия ноги, восстановление может быть сомнительным», — написал Димаш.

Стоит отметить, что Денис Тен выступил на Кубке «Ростелекома» по фигурному катанию в Москве, который входит в календарь Гран-при сезона. Казахстанский фигурист занял девятое место по итогам соревнования, показав 10-й результат в короткой программе и 8-й — в произвольной. В сумме Тен набрал 214.35 баллов. Первое место на Кубке «Ростелекома» занял американец Натан Чен.

Напомним, Денис Тен получил травму 10 августа в преддверии ледового шоу в Южной Корее. У него произошел разрыв связок голеностопа.

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