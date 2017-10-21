Медведева упала, но победила

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Российских побед в Москве вполне могло быть три. Исход борьбы в танцах во многом решила одна ошибка. У Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева не получилось одно из вращений, и на этом элементе фигуристы потеряли балла четыре, если не больше. Что было особенно обидно, учитывая, каким впечатляющим со всех прочих точек зрения получился их прокат произвольного танца. Да и домашние стены вполне могли и должны были помочь в борьбе с очень непростыми соперниками.

Впрочем, первый старт «Гран-при» — разумеется, не то место, где считают цыплят. Хотя он может дать ответ на некоторые значимые вопросы. Например, удались ли в самый важный момент четырехлетия постановки? Получается ли заставить их «зазвенеть» в условиях напряженной борьбы с теми, кто в прошлом часто оказывался сильнее тебя?

Екатерина БОБРОВА и Дмитрий СОЛОВЬЕВ | Источник: Reuters

Прошлый олимпийский сезон — тот, который вел к Сочи-2014 — сложился для Бобровой и Соловьева весьма драматично, и виной тому во многом была не самая удачная программа. Сначала фигуристы и их тренеры долго пытались усовершенствовать поставленных к олимпийскому сезону «Птиц», потом вовсе отказались от этой программы и вернулись к куда более удачным по общему мнению «Сумасшедшим». Но в процессе творческих поисков, видимо, упустили что-то важное и в итоге не смогли побороться за олимпийскую бронзу.

По итогам старта в Москве можно сказать, что в этом сезоне подобные проблемы Бобровой и Соловьеву не грозят. Другое дело, что конкуренция за олимпийскую медаль будет еще более напряженной, чем четыре года назад, и решаться все на этот раз будет не в родных стенах.

Юдзуру ХАНЮ с юным фигуристом | Источник: Reuters

МУЖСКАЯ ДРАКА

На одной из пресс-конференций олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю задали любопытный вопрос: понимает ли он, что его многочисленных болельщиков могут душевно ранить небезупречные выступления? 22-летний японец на это ответил, что, безусловно, после неудачных соревновательных прокатов чувствует себя виноватым, но, с другой стороны, эти эмоции служат ему дополнительной мотивацией работать еще усерднее. На мужские соревнования в Москве с формальной точки зрения действительно можно было попенять за качество зрелища: оба дня одиночники много падали и по-всякому ошибались. Но можно было посмотреть на ситуацию и по-другому, особенно в случае с лидерами. Конечно, ошибок хватало и у победителя Натана Чена, и у Ханю, выигравшего произвольную программу, но уступившего американцу по сумме. Олимпийский чемпион Сочи едва спас выезды с нескольких прыжков, исполнил тройной риттбергер вместо четверного, не сделал третий каскад. Чен исполнил лишний двойной тулуп, который, естественно, не засчитали. Но оба уже на первом по-настоящему крупном старте сезона пошли на пять четверных в одной программе! Можно ли было ждать, что все пройдет идеально?

Важнее было другое. Оба фаворита, даже когда что-то шло не так, боролись за каждый балл, выгрызали их зубами, перестраивались на ходу. Чен признался, что только перед самым прокатом решил заменить проблемный четверной риттбергер на более стабильный лутц. И справился, хотя многие скажут, что подобные замены в фигурном катании — не самая лучшая идея. А парню, напомню, всего 18 лет. Да, возможно, эти выступления не были похоже на совершенный, тщательно отрепетированный спектакль, как в Большом театре. Скорее на мастер-класс по преодолению. Но это было по-своему не менее впечатляюще. В конце концов, мы ведь любим спорт и за такие вещи тоже.

Евгения ТАРАСОВА и Владимир МОРОЗОВ | Источник: Reuters

РЕПЕТИЦИЯ ОТБОРА?

Когда на один этап попадают три из четырех самых сильных спортивных пар страны, трудно не рассматривать эти соревнования как своего рода репетицию чемпионата Россия. В произвольной программе, для дополнения интриги, они еще и выступали друг за другом. Первая репетиция будущего отбора завершилась победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, чье преимущество над Ксенией Столбовой и Федором Климовым из-за ошибок последних получилось более чем весомым. Но всем — и в первую очередь самим фигуристам, понятно, что это — только начало.

Четвертая российская пара, которая будет претендовать на олимпийскую путевку — Наталия Забияко и Александр Энберт, стартуют в «Гран-при» уже на следующей неделе.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

Главное блюдо, как и в первый день, в субботу в «Мегаспорте» подавали под вечер. Евгения Медведева показала в Москве новое платье для своей «Анны Карениной» — на этот раз черное, точно по литературному первоисточнику. Дебют, правда, оказался несколько смазан обидным падением с двойного акселя. Видимо, даже такой железный боец, как Медведева, может расслабиться чуть раньше времени. Впрочем, сама чемпионка мира отреагировала на случившееся с улыбкой и в этот раз была на публике к себе не так строга, как после короткой программы. Вечер субботы, в конце концов.

Екатерина КУЛИНИЧЕВА из «Мегаспорта».