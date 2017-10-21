Медведева упала, но победила
В Москве завершился первый этап «Гран-при». На счету россиян — победы в двух видах программы из четырех.
В Москве завершился первый этап «Гран-при». На счету россиян — победы в двух видах программы из четырех.
Российских побед в Москве вполне могло быть три. Исход борьбы в танцах во многом решила одна ошибка. У Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева не получилось одно из вращений, и на этом элементе фигуристы потеряли балла четыре, если не больше. Что было особенно обидно, учитывая, каким впечатляющим со всех прочих точек зрения получился их прокат произвольного танца. Да и домашние стены вполне могли и должны были помочь в борьбе с очень непростыми соперниками.
Впрочем, первый старт «Гран-при» — разумеется, не то место, где считают цыплят. Хотя он может дать ответ на некоторые значимые вопросы. Например, удались ли в самый важный момент четырехлетия постановки? Получается ли заставить их «зазвенеть» в условиях напряженной борьбы с теми, кто в прошлом часто оказывался сильнее тебя?
Прошлый олимпийский сезон — тот, который вел к Сочи-2014 — сложился для Бобровой и Соловьева весьма драматично, и виной тому во многом была не самая удачная программа. Сначала фигуристы и их тренеры долго пытались усовершенствовать поставленных к олимпийскому сезону «Птиц», потом вовсе отказались от этой программы и вернулись к куда более удачным по общему мнению «Сумасшедшим». Но в процессе творческих поисков, видимо, упустили
По итогам старта в Москве можно сказать, что в этом сезоне подобные проблемы Бобровой и Соловьеву не грозят. Другое дело, что конкуренция за олимпийскую медаль будет еще более напряженной, чем четыре года назад, и решаться все на этот раз будет не в родных стенах.
МУЖСКАЯ ДРАКА
На одной из
Важнее было другое. Оба фаворита, даже когда
РЕПЕТИЦИЯ ОТБОРА?
Когда на один этап попадают три из четырех самых сильных спортивных пар страны, трудно не рассматривать эти соревнования как своего рода репетицию чемпионата Россия. В произвольной программе, для дополнения интриги, они еще и выступали друг за другом. Первая репетиция будущего отбора завершилась победой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, чье преимущество над Ксенией Столбовой и Федором Климовым
Четвертая российская пара, которая будет претендовать на олимпийскую путевку — Наталия Забияко и Александр Энберт, стартуют в «Гран-при» уже на следующей неделе.
ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ
Главное блюдо, как и в первый день, в субботу в «Мегаспорте» подавали под вечер. Евгения Медведева показала в Москве новое платье для своей «Анны Карениной» — на этот раз черное, точно по литературному первоисточнику. Дебют, правда, оказался несколько смазан обидным падением с двойного акселя. Видимо, даже такой железный боец, как Медведева, может расслабиться чуть раньше времени. Впрочем, сама чемпионка мира отреагировала на случившееся с улыбкой и в этот раз была на публике к себе не так строга, как после короткой программы. Вечер субботы, в конце концов.
Екатерина КУЛИНИЧЕВА из «Мегаспорта».