Горшков считает успешным выступление россиян на этапе Гран-при
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российские фигуристы показали хорошие результаты на первом в сезоне этапе серии
МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российские фигуристы показали хорошие результаты на первом в сезоне этапе серии
Соревновательная часть московского этапа
«Считаю, что в основном российские фигуристы выступили успешно, — сказал Горшков. — Естественно, это первый этап, сезон только начинается, есть некоторые ошибки, но они есть у всех, Медведева, как всегда, молодец. Была досадная ошибка, но все поправимо. Повторюсь, это первое соревнование сезона».
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