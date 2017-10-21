Горшков считает успешным выступление россиян на этапе Гран-при

Соревновательная часть московского этапа Гран-при завершилась в субботу женским прокатом произвольной программы. Российские фигуристы завоевали на турнире семь медалей: первые места заняли Евгения Медведева (одиночное катание) и Евгения Тарасова/Владимир Морозов в парном катании, вторые — Ксения Столбова/Федор Климов (парное катание) и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (танцы на льду), третьими стали Михаил Коляда (одиночное катание), Кристина Астахова/Алексей Рогонов (парное катание) и Александра Степанова/Иван Букин (танцы на льду).

«Считаю, что в основном российские фигуристы выступили успешно, — сказал Горшков. — Естественно, это первый этап, сезон только начинается, есть некоторые ошибки, но они есть у всех, Медведева, как всегда, молодец. Была досадная ошибка, но все поправимо. Повторюсь, это первое соревнование сезона».