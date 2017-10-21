Горшков считает успешным выступление россиян на этапе Гран-при

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона0
Малага0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Интер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн0
Лилль0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия Флайерз0
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
19:30
Нью-Йорк Рейнджерс4
Нэшвилл Предаторз2
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла0
Карпаты1
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург0
Бавария1
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия4
Севилья0
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
22.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.10
Нью-Йорк Айлендерс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.10
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М0
Амкар0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Зенит-21
Волгарь2
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория5
Кротоне0
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако2
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:15
Бетис2
Алавес0
Хоккей. НХЛ
22.10
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо ННОТ3
Барыс4
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь1
ХК Динамо5
Хоккей. КХЛ
17:00
СКАОТ4
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь1
Авангард3
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКАОТ2
Локомотив3
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел0
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань2
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия1
Верес1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити3
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд2
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити1
Борнмут2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург1
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф2
Боруссия Д2
Хоккей. НХЛ
22.10
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика3
Динамо СПб2
Хоккей. НХЛ
22.10
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси4
Уотфорд2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно1
Ростов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград2
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов4
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак4
Югра3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Шинник1
Хоккей. КХЛ
12:30
КуньлуньБ1
Адмирал2
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск2
Уфа2
Все события
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии
Дортмундская «Боруссия» сохранила лидерство в бундеслиге
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Итальянка добилась оплаты больничного по уходу за собакой
Секс сокращает жизнь
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
16Мария Шарапова. Ранний вылет
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
22:31 (мск), источник: ТАСС

Горшков считает успешным выступление россиян на этапе Гран-при

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Российские фигуристы показали хорошие результаты на первом в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит в Москве. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Источник: ИТАР-ТАСС

Соревновательная часть московского этапа Гран-при завершилась в субботу женским прокатом произвольной программы. Российские фигуристы завоевали на турнире семь медалей: первые места заняли Евгения Медведева (одиночное катание) и Евгения Тарасова/Владимир Морозов в парном катании, вторые — Ксения Столбова/Федор Климов (парное катание) и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (танцы на льду), третьими стали Михаил Коляда (одиночное катание), Кристина Астахова/Алексей Рогонов (парное катание) и Александра Степанова/Иван Букин (танцы на льду).

«Считаю, что в основном российские фигуристы выступили успешно, — сказал Горшков. — Естественно, это первый этап, сезон только начинается, есть некоторые ошибки, но они есть у всех, Медведева, как всегда, молодец. Была досадная ошибка, но все поправимо. Повторюсь, это первое соревнование сезона».

Этап Гран-при в России завершится в воскресенье показательными выступлениями. Следующий этап состоится в Канаде 27—29 октября.

 Коган: ISU не имеет опасений относительно проведения ЧЕ по фигурному катанию в Москве
"Спартак" сыграл вничью с "Амкаром" в матче чемпионата России
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии
«Бавария» догнала по очкам дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге
СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
Евгения Медведева выиграла этап Гран-при в России
Чемпион мира надеется, что Даниил Квят уйдет из «Формулы-1»
Российские гастроли Месси и Аргентины: как это будет
«Халл» одержал первую выездную победу в Чемпионшипе при Слуцком
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь