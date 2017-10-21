Медведева призналась, что расслабилась во время произвольной программы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Назначен временный директор театра Джигарханяна
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона0
Малага0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Интер0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Амьен0
Бордо0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант0
Генгам0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн0
Лилль0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия Флайерз0
Эдмонтон Ойлерз0
Хоккей. НХЛ
19:30
Нью-Йорк Рейнджерс4
Нэшвилл Предаторз2
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла0
Карпаты1
Футбол. Зарубежный
19:30
Саутгемптон1
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
19:30
Гамбург0
Бавария1
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия4
Севилья0
Хоккей. НХЛ
22.10
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
22.10
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
22.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.10
Нью-Йорк Айлендерс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
22.10
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.10
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М0
Амкар0
Футбол. Первый дивизион
19:00
Зенит-21
Волгарь2
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория5
Кротоне0
Хоккей. НХЛ
22.10
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако2
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:15
Бетис2
Алавес0
Хоккей. НХЛ
22.10
Аризона Койотс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо ННОТ3
Барыс4
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь1
ХК Динамо5
Хоккей. КХЛ
17:00
СКАОТ4
Йокерит3
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь1
Авангард3
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКАОТ2
Локомотив3
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел0
Химки1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань2
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
17:00
Александрия1
Верес1
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити3
Бернли0
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд2
Манчестер Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед1
Кристал Пэлас0
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси1
Лестер2
Футбол. Зарубежный
17:00
Стоук Сити1
Борнмут2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Динамо М0
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг1
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург1
Ганновер-962
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф2
Боруссия Д2
Хоккей. НХЛ
22.10
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика3
Динамо СПб2
Хоккей. НХЛ
22.10
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
14:30
Челси4
Уотфорд2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тосно1
Ростов1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград2
Томь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Олимпик Д1
Звезда К0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Хетафе1
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов4
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак4
Югра3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей4
Шинник1
Хоккей. КХЛ
12:30
КуньлуньБ1
Адмирал2
Футбол. Премьер-лига
11:30
СКА-Хабаровск2
Уфа2
Все события
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
Евгения Медведева выиграла этап Гран-при в России
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
16Мария Шарапова. Ранний вылет
10«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
22:13 (мск), источник: ТАСС

Медведева призналась, что расслабилась во время произвольной программы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что расслабилась во время произвольной программы на московском этапе Гран-при по фигурному катанию. Такое мнение она высказала журналистам.

По итогам короткой и произвольной программ Медведева стала победительницей турнира.

«В общем и целом получилось, что удалось откатать программу нормально, без помарок. Что пошло не так? Мозги не надо отключать. Просто дала себе слабину, немного отвлеклась», — сказала Медведева.

Во время произвольной программы спортсменка допустила ошибку при исполнении двойного акселя. «После вчерашнего проката хотелось сегодня сделать свой максимум. Была удивлена своей ошибке. Для меня важен каждый старт, несмотря на его статус, главное, показывать проделанную изо дня в день работу, но сегодня пошло что-то не так. После Японии я немного поменяла свое отношение к тренировкам», — заключила Медведева.

Первый этап Гран-при по фигурному катанию проходит в московском Дворце спорта «Мегаспорт» и завершится в воскресенье показательными выступлениями. Следующий этап соревнований пройдет в Канаде 27—29 октября.

 Коган: ISU не имеет опасений относительно проведения ЧЕ по фигурному катанию в Москве
"Спартак" сыграл вничью с "Амкаром" в матче чемпионата России
Новичок АПЛ нанес «МЮ» первое поражение в чемпионате Англии
«Бавария» догнала по очкам дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге
СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита» в КХЛ
Евгения Медведева выиграла этап Гран-при в России
Чемпион мира надеется, что Даниил Квят уйдет из «Формулы-1»
Российские гастроли Месси и Аргентины: как это будет
«Халл» одержал первую выездную победу в Чемпионшипе при Слуцком
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь