Медведева призналась, что расслабилась во время произвольной программы

«В общем и целом получилось, что удалось откатать программу нормально, без помарок. Что пошло не так? Мозги не надо отключать. Просто дала себе слабину, немного отвлеклась», — сказала Медведева.

Во время произвольной программы спортсменка допустила ошибку при исполнении двойного акселя. «После вчерашнего проката хотелось сегодня сделать свой максимум. Была удивлена своей ошибке. Для меня важен каждый старт, несмотря на его статус, главное, показывать проделанную изо дня в день работу, но сегодня пошло что-то не так. После Японии я немного поменяла свое отношение к тренировкам», — заключила Медведева.