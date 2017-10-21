Медведева призналась, что расслабилась во время произвольной программы
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что расслабилась во время произвольной программы на московском этапе
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что расслабилась во время произвольной программы на московском этапе
По итогам короткой и произвольной программ Медведева стала победительницей турнира.
«В общем и целом получилось, что удалось откатать программу нормально, без помарок. Что пошло не так? Мозги не надо отключать. Просто дала себе слабину, немного отвлеклась», — сказала Медведева.
Во время произвольной программы спортсменка допустила ошибку при исполнении двойного акселя. «После вчерашнего проката хотелось сегодня сделать свой максимум. Была удивлена своей ошибке. Для меня важен каждый старт, несмотря на его статус, главное, показывать проделанную изо дня в день работу, но сегодня пошло
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