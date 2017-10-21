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21:51 (мск), источник: ТАСС

Евгения Медведева выиграла этап Гран-при в России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на этапе серии Гран- при, который проходит в Москве.

Источник: ИТАР-ТАСС

По сумме двух программ 17-летняя россиянка, несмотря на падение в произвольной программе, набрала 231,21 балла. Второй стала итальянка Каролина Костнер (215,98), третьей — японка Вакаба Хигути (207,17). Другая россиянка Елена Радионова стала четвертой (195,52), дебютантка взрослых этапов Гран-при 15-летняя Валерия Михайлова заняла седьмое место (185,09).

Медведева впервые на этапах серии Гран-при представила свою новую произвольную программу «Анна Каренина». Обновленную программу фигуристке поставил Даниил Глейхенгауз, который работает в группе тренера спортсменки Этери Тутберидзе.

Московский этап Гран-при проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» и завершится в воскресенье показательными выступлениями. Следующий этап пройдет в Канаде 27—29 октября.

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