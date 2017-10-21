Евгения Медведева выиграла этап Гран-при в России
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на этапе серии Гран- при, который проходит в Москве.
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место на этапе серии Гран- при, который проходит в Москве.
По сумме двух программ 17-летняя россиянка, несмотря на падение в произвольной программе, набрала 231,21 балла. Второй стала итальянка Каролина Костнер (215,98), третьей — японка Вакаба Хигути (207,17). Другая россиянка Елена Радионова стала четвертой (195,52), дебютантка взрослых этапов
Медведева впервые на этапах серии
Московский этап