Радионова безумно расстроена ошибкой в произвольной программе на этапе Гран-при

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам короткой и произвольной программ Радионова набрала 195,52 балла и занимает промежуточное второе место.

«Обидно, безумно расстроена этой ошибкой на риттбергере. Откуда она взялась, понять не могу. Хотелось показать максимум того, на что способна. Но, к сожалению, этого не случилось», — сказала Радионова.

«Каталась не тяжело, потому что была хорошо физически готова. Тренер тоже сказала, что обидно потерять 6−7 баллов на этой ошибке. Дело тут не в расслабленности. На тренировках этот элемент всегда прыгаю безошибочно», — заключила спортсменка.