Произвольная программа на Гран-при далась физически тяжело Рогонову и Астаховой
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Произвольная программа фигуристов Алексея Рогонова и Кристины Астаховой на московском этапе
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Произвольная программа фигуристов Алексея Рогонова и Кристины Астаховой на московском этапе
По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 199,11 балла и заняли третье место в соревнованиях спортивных пар.
«Мы смогли справиться с волнением и со своим физическим состоянием. Наш прокат был тяжеловатым именно в плане физики, пока сложно сказать, с чем это связано. Сегодня родные стены нам помогали, трибуны поддерживали, поэтому мы справились со своей программой и получили соответствующие оценки», — сказал Рогонов.
«В целом я довольна сегодняшним прокатом, большая часть элементов получилась», — добавила Астахова.
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