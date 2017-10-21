Произвольная программа на Гран-при далась физически тяжело Рогонову и Астаховой

«Мы смогли справиться с волнением и со своим физическим состоянием. Наш прокат был тяжеловатым именно в плане физики, пока сложно сказать, с чем это связано. Сегодня родные стены нам помогали, трибуны поддерживали, поэтому мы справились со своей программой и получили соответствующие оценки», — сказал Рогонов.