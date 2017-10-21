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20:17 (мск), источник: ТАСС

Произвольная программа на Гран-при далась физически тяжело Рогонову и Астаховой

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Произвольная программа фигуристов Алексея Рогонова и Кристины Астаховой на московском этапе Гран-при далась им физически тяжело. Об этом Рогонов заявил журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 199,11 балла и заняли третье место в соревнованиях спортивных пар.

«Мы смогли справиться с волнением и со своим физическим состоянием. Наш прокат был тяжеловатым именно в плане физики, пока сложно сказать, с чем это связано. Сегодня родные стены нам помогали, трибуны поддерживали, поэтому мы справились со своей программой и получили соответствующие оценки», — сказал Рогонов.

«В целом я довольна сегодняшним прокатом, большая часть элементов получилась», — добавила Астахова.

Российский этап Гран-при завершится 22 октября показательными выступлениями.

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