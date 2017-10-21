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19:09 (мск), источник: ТАСС

Степанова и Букин заявили, что стараются делать программы максимально сложными

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин намерены работать над усложнением своих программ, так как упрощение элементов непозволительно для выступления на высочайшем уровне. Таким мнением спортсмены поделились с журналистами.

Источник: ИТАР-ТАСС

В Москве проходит первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. Степанова и Букин по итогам короткой и произвольной программ в соревнованиях танцевальных дуэтов набрали 179,35 балла и заняли третье место.

«Мы довольны выступлением, много работали на этой неделе и много чего поменяли за это время в произвольной программе. Сейчас у нас получилось показать эти изменения, и мы довольны, что они прижились в нашей программе, это для нас радость, работа прошла не зря. Конечно, мы довольны третьим местом», — сказал Букин.

«Именно на стартах можно понять, какие куски программы реально неудобны. С тренерами мы думаем, что нужно изменить, в итоге мы поменяли последний шаг в дорожке. У нас большая команда, и каждый может сказать о том, что нужно поменять. Сложность должна быть, нам непростительны легкие шаги, нам нужно показывать мастерство конька», — добавила Степанова.

«Это только второй старт в сезоне для нас, и после каждого хорошего старта мы видим, что где-то нужно прибавить, что не нужно было стесняться, нужно было доделать все до конца», — заключила она.

Этап Гран-при завершится в воскресенье показательными выступлениями.

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