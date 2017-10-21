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Четыре раза упади — медаль получи. Как Коляда бронзу завоевывал

Ханю не хватило четверных прыжков. Американцу Чену — хватило. Коляда ограничился четырьмя падениями.

Источник: РИА "Новости"

Абсолютно невероятный финал произвольной программы выдали мужчины на Кубке Ростелекома. Никто не обошёлся без ошибок, но борьба шла на высочайшем уровне, а победил не тот, на кого ставили и кого завалили игрушками. А тот, кто сделал больше четверных прыжков в программе и не посчитал другие прыжки.

Гран-при-2017/18. Мужчины. Произвольная программа
21 октября 2017 года, суббота. 13:30 МСК
1. Нэйтан Чен (США) 293.79
2. Юдзуру Ханю (Япония) 290.77
3. Михаил Коляда (Россия) 271.06

Ханю против Чена. Арутюнян против Орсера

Ещё до старта Кубка «Ростелекома» было понятно, кто поборется за первое место. Ну просто потому, что остальные участники катают на другом уровне. Оценки за короткую программу не оставляли никому другому шансов на победу. Американец Нэйтан Чен и японец Юдзуру Ханю в очном споре должны были выяснить, кто сильнее.

Произвольные программы у обоих — мощнейшие. Конечно, уже после прокатов стало понятно, что их ещё шлифовать и шлифовать. Но это программы претендентов на олимпийское золото. Ханю вышел предпоследним, поскольку уступил в короткой.

Он вытянул четверной лутц, который выучил только перед нынешним сезоном, сделал четверной сальхов, четверной тулуп в каскаде с тройным. Но вместо четверного риттбергера у Ханю получился тройной, вместо ещё одного четверного тулупа — двойной, и остался без третьего каскада.

Это стоило олимпийскому чемпиону Сочи баллов 15−20, но и с этими ошибками он получил отличные оценки. Тренер Ханю канадец Брайан Орсер прыгал от радости после четверного лутца и в целом был доволен, а болельщики завалили лёд «Мегаспорта» игрушечными медведями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, затянувшаяся пауза позволила всем, включая Чена, отойти от катания Ханю. Американец начал с каскада — четверной лутц/тройной тулуп, хотя тренировал для первого элемента четверной риттбергер. Дальше Нэйтан сделал четверные флип, сальхоф и тулуп (в каскаде из трёх прыжков). И сделал всё великолепно. А вот тройной аксель дважды еле вытянул, плюс ошибся в количестве двойных тулупов.

Оценки за произволку у него были чуть меньше, чем у Ханю. И тренер американца Рафаэль Арутюнян немного приуныл. Но после объявления суммы баллов за две программы вновь широко заулыбался. Для него это примерно так же, как для Орсера прыжки. Его ученик на этот раз оказался первым.

Коляда и Алиев: по три четверных и по три падения

А что же наши? Михаил Коляда после неудачной короткой программы и полного непопадания в музыку Моцарта под Элвиса Пресли катал гораздо интереснее. Он пошёл на три четверных в произвольной, но чисто сделал только один — тулуп в каскаде с таким же тройным прыжком. С лутца и сальхова упал, а ещё упал и с тройного лутца, получив в наказание «минус 4».

Коляда после неудачной короткой программы и непопадания в музыку Моцарта под Элвиса Пресли катал гораздо интереснее. Он пошёл на три четверных, но чисто сделал только один.

Но это была программа Коляды — он в ней жил, а не мучился, как в короткой. Потому и оценки получил очень приличные. Настолько, что они позволили ему стать бронзовым призёром Гран-при России.

Дмитрий Алиев, который был третьим после короткой, произвольную откатал с тремя падениями, как и Коляда. Но только с одного из трёх четверных (лутц и два тулупа) он упал. Другое дело, что за лутц и тот тулуп, что был в каскаде, ему поставили недокрут. А упал Дмитрий ещё с двух акселей, которые были во второй части программы. Ученик Евгения Рукавицына никак не может залечить больной голеностоп, и в таком состоянии пойти на три четверных — практически подвиг.

Ещё один наш участник Андрей Лазукин, как и в короткой, катался очень старательно, но без падений не обошёлся. И в целом его программа, конечно, пока далека от той, с которой можно претендовать на место хотя бы в первой пятёрке на отдельно взятом этапе Гран-при.

Так что важнее для судей?

Из прокатов всех остальных можно выделить два. Москвич Морис Квителашвили, который второй сезон выступает за Грузию, сделал три четверных прыжка — два сальхова и тулуп. Почти без помарок. Были помарки на каскаде, на тройном флипе, но в целом мощная и заряжающая энергетикой программа Мориса смотрелась на одном дыхании.

И получил он за неё лучшие баллы в карьере. Но выступавший вслед за ним хореограф Миша Ге, представляющий Узбекистан, без единого четверного прыжка получил больше. Сразу вспоминается Ванкувер и противостояние Плющенко с Лайсачеком. Один вытаскивает сложнейшие прыжки, а другой впечатывает в лёд то, что попроще. Но при этом красиво делает ручками.

Когда спор примерно равных соперников не идёт за призовые места, это не привлекает такого внимания. Но вопрос всё равно остаётся — что важнее для судей?

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