Медведева в Москве: когда просто победы мало

Источник: Спорт-Экспресс

С чем у вас ассоциируется Евгения Медведева? Многие наверняка ответят: «Стабильность». Именно это слово, есть такое ощущение, возникает в разговорах о двукратной чемпионке мира чаще всего. И справедливо возникает. Значительная часть дворца «Мегаспорт» и еще более серьезная аудитория у экранов в пятницу ждала как главного события дня выхода на лед последнего стартового номера — ее, Медведеву. Девочку, которая не проигрывает два сезона подряд. И она не подкачала.

Евгения МЕДВЕДЕВА | Источник: Спорт-Экспресс

ВДОХНОВЕНИЕ И ПЕРФЕКЦИОНИЗМ

Или, например, «перфекционизм». Тоже про нее. По итогам короткой программы она не дотянула всего десятую балла до лучшего результата в карьере, который одновременно еще и неофициальный мировой рекорд. Покорила зал, подняв зрителей. Сидящий недалеко мужчина (встретишь такого в общественном транспорте — и не заподозришь так сразу любви к фигурному катанию или возвышенным эпитетам) после проката Жени восторженно объяснял соседке: «Вот это было на одном дыхании». А сама фигуристка на пресс-конференции сказала, что не вполне довольна: «Это даже не половина того, что нужно сделать на соревнованиях. Скорее — одна четвертая».

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Конечно, она — феномен. Хотя стаж Медведевой на взрослом уровне по большому счету не такой уж большой. Она уже повлияла на свой вид фигурного катания самым непосредственным образом. Именно россиянка два года назад первой в мире стала исполнять короткую программу, где все прыжки ради дополнительных бонусов стояли во второй половине. Теперь это — мода. И тенденция, судя по всему, будет только набирать популярность — на этот шаг идет все больше фигуристок, особенно молодых.

Это первый в ее карьере сезон, когда приходится иметь дело с такой серьезной конкуренцией. Кто-то пытается достать россиянку ее же оружием — переносом прыжков во вторую половину. Другие, как американка Мираи Нагасу, идут с другого козыря — тройного акселя. К сожалению, Мираи он в Москве только навредил, и мы не увидели, может ли помочь против Медведевой этот прием. Наверняка самой Евгении в этом году сложнее, чем когда бы то ни было. Но нам, конечно, еще интереснее.

Юдзуру ХАНЮ | Источник: Reuters

ОЧЕРЕДЬ НА ХАНЮ

Задолго до начала пятничных соревнований соцсети обошли сделанные утром фотографии огромных очередей на трибуны, состоящие преимущественно из японских болельщиков. На часах было 7 утра с хвостиком. Москва видела очереди на Серова и Айвазовского, теперь увидела очередь на Юдзуру Ханю.

На этом этапе Гран-при собрался отличный состав, но две фигуры в нем стоят особняком. Одна — Медведева. Вторая — Ханю. Две звезды, из-за которых окрестности Ходынки превратились на несколько дней в маленькую Японию — так много тут представителей Страны восходящего солнца.

На японца, как на звездных музыкантов, приехали в Москву из других городов и даже соседних стран. Ради того, чтобы кто-то смог увидеть его живьем, собирали деньги всем миром — знаю такие примеры. Его здесь просят сфотографироваться с шарфом ЦСКА (под смех японских журналистов «чээска моско»), его спрашивают, пробовал ли он российский борщ… Когда на вашем турнире выступает этот японец, наряду с обычным обслуживающим персоналом нужно нанимать специальную бригаду уборщиков для Винни-Пухов. Потому что обычным детишкам на коньках, которых выпускают на лед для этих целей, справиться с этим не под силу — да и как тут справиться, когда некоторые желто-красные пузатые подарки размером с них самих. В смешанной зоне Ханю ждала, чуть в стороне от суетной толпы, стайка российских девочек предподросткового возраста с Винни-Пухом, но уже российским. Хотела вручить, но когда кумир, раскланиваясь со всеми присутствующими, пробирался к раздевалке, замерли, растерявшись — и не отдали… А потом, посмеиваясь над собой, посеменили следом.

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Ханю — еще один феномен современного фигурного катания. Казалось бы, у японца есть все, чтобы не рвать жилы сверх меры: звание олимпийского чемпиона, репутация, которые обеспечивают ему внимание и статус в глазах судей, вторая оценка. А он продолжает искать способы получить еще больше баллов. В Москве Ханю стал единственным, кто в короткой программе решился на перенос четверного прыжка во вторую половину программы — причем не одиночного, а в каскаде с тройным тулупом. И пусть пока эксперимент не принес желаемых результатов: Юдзуру не докрутил первый четверной и обидно упал с тройного тулупа в каскаде, когда, казалось, уже выехал. И в целом прокат смотрелся с трибуны скорее «трудовым», чем «вдохновенным». В результате Ханю уступил около 17 баллов своему же мировому рекорду, установленному в сентября на небольшом турнире в Канаде. И чуть менее шести баллов проиграл американцу Натану Чену — предводителю «банды мультичетверных», нового поколения фигуристов, которые стремятся подвинуть японца и других героев еще прошлого олимпийского цикла с вершины.

Главная интрига в танцах на льду — очное противостояние первого номера сборной России Екатерина Бобровой/Дмитрия Соловьева и американцев Майи и Алекса Шибутани. Речь, естественно, не о геополитике. Просто американцы, выдавшие перед Олимпиадой два впечатляющих сезона, возможно, являются главными претендентами на ту олимпийскую медаль, которая останется свободной после разборок Тессы Вирту/Скотта Моир и Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона. Интереса добавлял тот факт, что брат и сестра в этом сезоне были едва ли не единственными фигуристами первого ряда, которые решили стартовать сразу с Гран-при и не выступать на малых предсезонных турнирах. Соответственно, их программ до Москвы никто не видел. Первая очная дуэль закончилась с небольшим преимуществом американцев: балл превосходства сложился из более высоких оценок за исполнение элементов и чуть более высоких компонентов. Лучшей затравки к произвольному танцу было не придумать.