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22:53 (мск), источник: ТАСС

Евгения Медведева заявила, что не следит пристально за мировыми рекордами

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева не обращает внимания на показатели мировых рекордов. Об этом она заявила журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу в Москве стартовал первый в сезоне этап Гран-при. Медведева в короткой программе набрала 80,75 балла и занимает первое место. До повторения мирового рекорда, который принадлежит ей же, фигуристке не хватило одной десятой.

«На первом для меня чемпионате мира у меня был рекорд за произвольную программу, мне об этом сообщили в микст-зоне, но я ничего не поняла, что за рекорд. Я не слежу так тщательно за сотыми, для меня сюрприз, что сегодня одной сотой не хватило. Значит, нужно работать лучше», — сказала Медведева.

«Для меня важна работа, которую я делаю каждый день. Это не только моя работа, но и моих тренеров, хореографов, родителей, я им благодарна, что могу выходить на лед и делать свою работу», — добавила спортсменка.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Фигуристка дважды выигрывала финалы Гран-при (2015, 2016). 17-летней Медведевой принадлежит мировой рекорд не только в короткой программе (80,85), но и в произвольной (160,46), а также по сумме баллов (241,31).

Не терять индивидуальность

Медведева заявила, что для нее важно не терять индивидуальность.

«Сейчас большая конкуренция в стране, мы смотрим друг на друга и стараемся делать лучше. Всю жизнь за кем-то я смотрела, старалась научиться чему-то, но главное для меня — не терять индивидуальность. Всегда старалась учиться у взрослых эмоциям, вдохновению, как себя вести на льду», — сказала она.

В субботу женщины представят произвольную программу. Этап Гран-при завершится в воскресенье.

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