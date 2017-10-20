Евгения Медведева заявила, что не следит пристально за мировыми рекордами
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева не обращает внимания на показатели мировых рекордов. Об этом она заявила журналистам.
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева не обращает внимания на показатели мировых рекордов. Об этом она заявила журналистам.
В пятницу в Москве стартовал первый в сезоне этап
«На первом для меня чемпионате мира у меня был рекорд за произвольную программу, мне об этом сообщили в
«Для меня важна работа, которую я делаю каждый день. Это не только моя работа, но и моих тренеров, хореографов, родителей, я им благодарна, что могу выходить на лед и делать свою работу», — добавила спортсменка.
Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Фигуристка дважды выигрывала финалы
Не терять индивидуальность
Медведева заявила, что для нее важно не терять индивидуальность.
«Сейчас большая конкуренция в стране, мы смотрим друг на друга и стараемся делать лучше. Всю жизнь за
В субботу женщины представят произвольную программу. Этап