Радионова не хочет искать причины в неудачном прокате короткой программы

«На тренировках не было ни единой ошибки на этом каскаде. Сейчас не стоит говорить о том, что было, сама виновата, что так вышло. Завтра нужно показать хорошее катание. Можно до бесконечности искать причины, надо выходить и делать», — сказала Радионова.