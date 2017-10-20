Радионова не хочет искать причины в неудачном прокате короткой программы
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елена Радионова считает, что не стоит искать причины в неудачном прокате короткой программы на этапе
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елена Радионова считает, что не стоит искать причины в неудачном прокате короткой программы на этапе
В пятницу в Москве фигуристки представили свои короткие программы. Радионова занимает пятое место, набрав 68,75 балла.
«На тренировках не было ни единой ошибки на этом каскаде. Сейчас не стоит говорить о том, что было, сама виновата, что так вышло. Завтра нужно показать хорошее катание. Можно до бесконечности искать причины, надо выходить и делать», — сказала Радионова.
Российский этап
18-летняя Радионова является бронзовым призером чемпионата мира, а также дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы.