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22:26 (мск), источник: ТАСС

Радионова не хочет искать причины в неудачном прокате короткой программы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Елена Радионова считает, что не стоит искать причины в неудачном прокате короткой программы на этапе Гран-при в России. Об этом она рассказала журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу в Москве фигуристки представили свои короткие программы. Радионова занимает пятое место, набрав 68,75 балла.

«На тренировках не было ни единой ошибки на этом каскаде. Сейчас не стоит говорить о том, что было, сама виновата, что так вышло. Завтра нужно показать хорошее катание. Можно до бесконечности искать причины, надо выходить и делать», — сказала Радионова.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» и завершится в воскресенье.

18-летняя Радионова является бронзовым призером чемпионата мира, а также дважды завоевывала серебро на чемпионатах Европы.

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