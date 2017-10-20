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21:49 (мск), источник: ТАСС

Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Медведева показала результат 80,75 балла, что на 0,1 балла меньше мирового рекорда, который принадлежит ей же. Второе место заняла итальянка Каролина Костнер (74,62). Третьей стала японка Вакаба Хигути (69,60).

В соревнованиях принимают участие еще две россиянки: Елена Радионова заняла пятое место (68,75), Валерия Михайлова — восьмое (63,38). В субботу женщины покажут произвольную программу.

Российский этап Гран-при по фигурному катанию проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» и завершится в воскресенье.

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