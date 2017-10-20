Пара фигуристов Тарасова/Морозов выиграла короткую программу на этапе ГП в Москве

В пятницу Тарасова и Морозов заработали за свое выступление оценку в 76,88 балла. Второе место занял еще один российский дуэт — Ксения Столбова/Федор Климов (71,39), а замкнули тройку итальянцы Валентина Маркеи и Ондрей Хотарек (68,48).