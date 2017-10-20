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20:21 (мск), источник: Р-Спорт

Пара фигуристов Тарасова/Морозов выиграла короткую программу на этапе ГП в Москве

МОСКВА, 20 окт — Р-Спорт. Российский дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов показал первый результат в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Москве, в соревнованиях спортивных пар.

Источник: Reuters

В пятницу Тарасова и Морозов заработали за свое выступление оценку в 76,88 балла. Второе место занял еще один российский дуэт — Ксения Столбова/Федор Климов (71,39), а замкнули тройку итальянцы Валентина Маркеи и Ондрей Хотарек (68,48).

Еще одна пара из России в составе Ксении Астаховой и Алексея Рогонова показала четвертый результат (67,14).

Произвольные программы пары представят в субботу.

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