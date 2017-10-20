Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс0
Трактор0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев0
Автомобилист0
Футбол. Зарубежный
21:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Брайтон & Хоув
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь3
Амур2
Хоккей. НХЛ
21.10
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
21.10
Нью-Джерси Дэвилз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.10
Детройт Ред Уингз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Монреаль Канадиенс
Все события
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Секс сокращает жизнь
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
9«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
8«Арсенал» нанёс «Зениту» первое поражение в РФПЛ
18:34 (мск), источник: ТАСС

Степанова и Букин сообщили, что соскучились по соревнованиям

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, признались, что соскучились по соревнованиям. Об этом они сообщили журналистам после проката короткой программы на этапе Гран-при в Москве.

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам короткой программы Степанова и Букин занимают третье место, набрав 71,32 балла. Произвольные программы танцевальные дуэты покажут в субботу.

«Впечатления от проката хорошие. Для очень важно, как реагирует публика, — счастье, когда зрителям нравится то, что ты делаешь. Мы соскучились по соревнованиям, очень хотелось, чтобы все увидели, как мы изменились. Нам по душе наша латинская программа — мы очень долго над ней работали, буквально выросли в ней», — сказал Степанова.

«В латине очень интересно работать, она очень многогранна — в ней можно показать очень много разных стилей и движений», — добавил Букин.

Тренер дуэта Ирина Жук положительно оценила прокат подопечных. «Мы довольны катанием ребят, все, над чем ребята работали, они выполнили. Здесь выступать легче — когда тебя поддерживают. Сейчас начало сезона, а обновление личных рекордов обычно происходит в его конце», — сказала специалист.

«Понятно, что ребятам есть, к чему стремиться, но грубых помарок у нас не было. Мы всей командой стараемся окружить ребят особой аурой, чтобы на них не давил тот факт, что этот сезон олимпийский», — заключила Жук.

 Фигурист Алиев занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в России
ФК "Ростов" заработал €20,4 млн в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, ЦСКА - €17,9 млн
Каррера vs Гаджиев, Гончаренко vs Манчини. Интриги тура РФПЛ
Месси и три игрока «Зенита» вызваны на матч с Россией
Касаткина вышла в финал теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
Федерация футбола Беларуси требует ФИФА завести дело на «Зенит»
Фигуристы Боброва и Соловьев идут вторыми на Гран-при России
Конте и Клопп: грозит ли им отставка? Анонс 9-го тура АПЛ
Стадион «Зенита» подорожал ещё на 113,5 млн рублей
Новости
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь