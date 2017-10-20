Степанова и Букин сообщили, что соскучились по соревнованиям

Источник: ИТАР-ТАСС

По итогам короткой программы Степанова и Букин занимают третье место, набрав 71,32 балла. Произвольные программы танцевальные дуэты покажут в субботу.

«Впечатления от проката хорошие. Для очень важно, как реагирует публика, — счастье, когда зрителям нравится то, что ты делаешь. Мы соскучились по соревнованиям, очень хотелось, чтобы все увидели, как мы изменились. Нам по душе наша латинская программа — мы очень долго над ней работали, буквально выросли в ней», — сказал Степанова.

«В латине очень интересно работать, она очень многогранна — в ней можно показать очень много разных стилей и движений», — добавил Букин.

Тренер дуэта Ирина Жук положительно оценила прокат подопечных. «Мы довольны катанием ребят, все, над чем ребята работали, они выполнили. Здесь выступать легче — когда тебя поддерживают. Сейчас начало сезона, а обновление личных рекордов обычно происходит в его конце», — сказала специалист.