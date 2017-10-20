Урманов заявил, что сохранил с Липницкой добрые отношения и продолжает тренировать в Сочи

Липницкая, которая после Игр-2014 в Сочи начала сотрудничество с Урмановым, завершила спортивную карьеру в сентябре нынешнего года. Урманов продолжает работу в Сочи на льду Центра фигурного катания имени Татьяны Волосожар и Максима Транькова, где в последнее время тренировалась Липницкая.

«Мы завершили работу с Юлей, но сохранили добрые отношения — постоянно на связи, общаемся, недавно виделись в Сочи на сентябрьских прокатах сборной, — рассказал Урманов. — Я продолжаю работу на сочинском льду, у нас много подающих надежды фигуристов, в частности, Мария Павлова, она стала пятой на первом этапе Кубка России нынешнего года, или Варвара Кисель. Мы набрали и совсем маленьких детей, они уже начинают подтягиваться на новый уровень».

На вопрос ТАСС о тренерских амбициях, Урманов ответил: «Какие амбиции, снимите розовые очки. У нас есть материал, с которым мы работаем, и я не понимаю некоторых тренеров, которые жалуются — у нас такие дети, которых выгонять пора. Например, у нас тренируется восьмилетний мальчик, который еще год назад был на льду корявым крючком, а сейчас он вырос, прибавил, и я как тренер вижу результаты своей работы, а это ли не здорово?».