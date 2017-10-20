Россиянин Алиев отметил, что переход во взрослое фигурное катание не дается ему легко

В Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» проходит первый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию. По итогам короткой программы Алиев набрал 88,77 балла и занимает третье место.

«В целом я доволен своим прокатом сегодня. Конечно, были помарки, не удалось показать четверной лутц, который очень долго нарабатывал в межсезонье. У меня сегодня положительные мысли и эмоции, единственное, я чувствовал, что немного мне не хватает подачи на публику, но это первый старт в сезоне, еще все впереди», — сказал Алиев.

«Мне еще нужно влиться в соревновательный ритм, нужно больше прокатов. Травма голеностопа мне не помешала. Я восстанавливался в Москве, голеностоп гораздо лучше, состояние ноги улучшилось процентов на 30−40. Хочу сказать больше спасибо команде ЦСКА за то, что нас приняли у себя», — отметил спортсмен.

Алиев, являющийся вице-чемпионом мира среди юниоров 2017 года, перешел во взрослое фигурное катание в олимпийский сезон. «Еще пока непонятно, прошла только короткая программа, посмотрим после турнира, будем анализировать, как мы вошли, что не хватает, и сам я буду видеть, насколько тяжело это было. Думаю, что нелегко это», — отметил он.