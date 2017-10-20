Россиянин Алиев отметил, что переход во взрослое фигурное катание не дается ему легко
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Процесс перехода во взрослое фигурное катание не дается россиянину Дмитрию Алиеву легко. Об этом фигурист рассказал журналистам.
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Процесс перехода во взрослое фигурное катание не дается россиянину Дмитрию Алиеву легко. Об этом фигурист рассказал журналистам.
В Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» проходит первый в сезоне этап
«В целом я доволен своим прокатом сегодня. Конечно, были помарки, не удалось показать четверной лутц, который очень долго нарабатывал в межсезонье. У меня сегодня положительные мысли и эмоции, единственное, я чувствовал, что немного мне не хватает подачи на публику, но это первый старт в сезоне, еще все впереди», — сказал Алиев.
«Мне еще нужно влиться в соревновательный ритм, нужно больше прокатов. Травма голеностопа мне не помешала. Я восстанавливался в Москве, голеностоп гораздо лучше, состояние ноги улучшилось процентов на 30−40. Хочу сказать больше спасибо команде ЦСКА за то, что нас приняли у себя», — отметил спортсмен.
Алиев, являющийся
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.