Фигурист Алиев занимает третье место после короткой программы на этапе Гран-при в России
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Алиев занимает третье место после короткой программы на первом этапе серии
МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Алиев занимает третье место после короткой программы на первом этапе серии
Алиев набрал 88,77 балла по итогам короткой программы. Другой российский фигурист Михаил Коляда с результатом 85,79 балла и занимает четвертое место. Андрей Лазукин, дебютировавший на этапах
Лидирует после короткой программы американец Натан Чен, набравший 100,54 балла. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира японец Юдзуру Ханю получил за свой прокат 94,85 балла. Он занимает вторую позицию.
Произвольная программа у мужчин пройдет в субботу. Начало в 13:30 мск.
Российский этап