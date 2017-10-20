Ильиных прокомментирует российский этап Гран-при по фигурному катанию

«Одноклассники» заключили договор с компанией «Телеспорт» о трансляции российского этапа серии Гран-при.

«Гран-при России можно будет посмотреть в полном объеме в группе телеканала “Телеспорт”: 20 и 21 октября пользователи увидят короткую и произвольную программы, а 22-го числа смогут посмотреть показательные выступления и церемонию награждения», — сообщается в релизе.

Липницкая в составе сборной России одержала победу на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году в командных соревнованиях. Также она завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года. В начале сентября Липницкая уведомила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) о завершении карьеры, написав заявление о выходе из состава сборной страны.

Ильиных стала олимпийской чемпионкой в танцах на льду в командном турнире в Сочи в дуэте с Никитой Кацалаповым в 2014 году. Также Ильиных становилась серебряным призером чемпионата Европы 2013 и 2014 года.